Η Χάποελ Τελ Αβίβ κατάφερε να επιστρέψει στη σειρά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μειώνοντας σε 2-1 και κρατώντας «ζωντανές» τις ελπίδες της για πρόκριση.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, Όφερ Γιανάι, προχώρησε σε μια ανάρτηση με σαφείς αιχμές προς τη Ρεάλ, ανεβάζοντας φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε παίκτες της ισπανικής ομάδας να κάνουν check-out από το ξενοδοχείο πριν από το παιχνίδι.

Με αυτόν τον τρόπο άφησε να εννοηθεί πως οι Μαδριλένοι θεωρούσαν δεδομένη την πρόκριση με «σκούπα». Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «Το να κάνεις check-out πριν από τον αγώνα δεν είναι καλή ιδέα όταν παίζεις κόντρα στη Χάποελ».

Η σειρά των playoffs της EuroLeague συνεχίζεται την Πέμπτη (7/5), με τις δύο ομάδες να κοντράρονται με στόχο το Final Four της Αθήνας.