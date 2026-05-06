Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι αναστέλλει, «για βραχύ χρονικό διάστημα», την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου του στενού του Ορμούζ, που διήρκεσε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«H Επιχείρηση Ελευθερία θα ανασταλεί για βραχύ χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί η συμφωνία», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Διπλωματικές διεργασίες

Η προσωρινή παύση της «Επιχείρησης Ελευθερία» εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν.

Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πίεση, ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας.

Νωρίτερα ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί.

«Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ ενεργούν πλέον αμυντικά: «Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε».

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με πλοία που επιθυμούν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι «εκατοντάδες» πλοία περιμένουν για να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Πίεση προς την Τεχεράνη και διπλωματικές επαφές

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε το Ιράν «να αποδεχτεί την πραγματικότητα», επισημαίνοντας ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται για διπλωματική λύση.

Όπως ανέφερε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν βρίσκεται μόνο ο εμπλουτισμός ουρανίου, αλλά και η τύχη των πυρηνικών υλικών που παραμένουν θαμμένα και προσβάσιμα από το Ιράν.

«Ο πρόεδρος ήταν σαφής ότι δεν αφορά μόνο τον εμπλουτισμό, αλλά και το τι συμβαίνει με το υλικό που είναι βαθιά θαμμένο και στο οποίο έχουν ακόμη πρόσβαση οι Ιρανοί», υπογράμμισε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κίνα θα ασκήσει πίεση στο Ιράν, προκειμένου να αλλάξει στάση στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειές του οδηγούν σε διεθνή απομόνωση.

Αναφερόμενος στο προσχέδιο ψηφίσματος που προωθεί η Ουάσινγκτον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σημείωσε ότι έχουν γίνει «προσαρμογές» ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο βέτο από τη Μόσχα και το Πεκίνο.