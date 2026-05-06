Προσκλητήριο, το οποίο συνοδεύεται από φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή στην Ελλάδα και την απασχόληση στο Δημόσιο, απευθύνουν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Με απόφαση που υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας και Γιώργος Πιτσιλής, το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα επεκτείνεται και αφορά πλέον και φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η νέα ρύθμιση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ, αφορά όλους όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο Δημόσιο. Όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, στοχεύει κυρίως στην προσέλκυση νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, αναζητώντας καλύτερες προοπτικές εργασίας. Πλέον, το Ελληνικό Δημόσιο εισέρχεται στο πεδίο προσέλκυσης στελεχών από το εξωτερικό, προσφέροντας το ίδιο ευνοϊκό πλαίσιο που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.

Ποιους αφορά το μέτρο

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο, που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζεται για:

α) νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά

β) αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025 (ημερομηνία κατάργησης της παρ. 6 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ)

γ) εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 28η Ιουλίου 2025

Τα φορολογικά κίνητρα

Όσοι επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο κερδίζουν για επτά χρόνια:

– Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα

– Απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα

Βασικές προϋποθέσεις είναι ο φορολογούμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, να προέρχεται από χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει ενεργή συμφωνία φορολογικής συνεργασίας, να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελλάδα και να δηλώνει ότι θα παραμείνει στη χώρα τουλάχιστον για δύο χρόνια.

Η αίτηση

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Υπηρεσία Υποστήριξης my1521

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

– Τηλεφωνικά στο 1521: εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00

– Ψηφιακά στο my1521 (24/7): επιλέγοντας την κατηγορία «Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος»

Πόσοι έφυγαν – πόσοι γύρισαν

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010–2023, δηλαδή ποσοστό 64%. Μάλιστα, το 2023 καταγράφηκαν, για πρώτη φορά από το 2009, περισσότερες επιστροφές από αποχωρήσεις.