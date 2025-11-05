Το Σωματείο Ελληνισμός Εν Δράσει–BrainReGain προχωρά στην υλοποίηση δύο νέων πιλοτικών προγραμμάτων, που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και στοχεύουν στην ουσιαστική υποστήριξη των Ελλήνων του εξωτερικού οι οποίοι αποφασίζουν να επιστρέψουν και να επανενταχθούν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δύο πρωτοβουλίες καλύπτουν κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας των επαναπατρισθέντων, από τη σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών έως το πρακτικό σκέλος της μετεγκατάστασης. Εντάσσονται στη στρατηγική του BrainReGain για μια ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση του επαναπατρισμού.

Πρόγραμμα ένταξης ανήλικων τέκνων επαναπατριζόμενων οικογενειών

Σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, το BrainReGain υλοποιεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που εστιάζει στη γνωστική, κοινωνική και διοικητική υποστήριξη των παιδιών που επιστρέφουν στην Ελλάδα με τις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καθοδήγηση για την εγγραφή σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, καθώς και συμβουλευτική για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ομαλής ένταξης, ώστε η επιστροφή να γίνει ευκολότερη για παιδιά και γονείς.

Πρόγραμμα πρακτικής υποστήριξης επαναπατρισμού (Relocation Support)

Σε συνεργασία με την Orphee Beinoglou, το BrainReGain εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στο πρακτικό σκέλος του επαναπατρισμού, παρέχοντας συμβουλευτική και καθοδήγηση για τη διαδικασία μετεγκατάστασης στην Ελλάδα.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει ενημέρωση για διαδικασίες μετακόμισης, τελωνειακές απαιτήσεις και δικτύωση με αξιόπιστους συνεργάτες για την κάλυψη πρακτικών αναγκών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι να εξαλειφθούν τα πρακτικά και συναισθηματικά εμπόδια που συχνά καθιστούν δύσκολη την απόφαση επιστροφής, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης.

Ο πρόεδρος του BrainReGain, Κωνσταντίνος Κεσεντές, δήλωσε: «Ο επαναπατρισμός δεν είναι απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά μια συνολική οικογενειακή μετάβαση. Με τις δύο αυτές συνεργασίες, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τους Έλληνες του εξωτερικού σε κάθε στάδιο της επιστροφής τους: από το σχολείο των παιδιών τους έως την εγκατάστασή τους στην πατρίδα».

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Ρέγκος, VP Special Services στην Orphee Beinoglou, σημείωσε: «Για εμάς στην Ορφεύς Βεϊνόγλου, ο επαναπατρισμός δεν είναι μια απλή μεταφορά αντικειμένων, αλλά μια σημαντική απόφαση που χρειάζεται φροντίδα, συνέπεια και υποστήριξη».

«Με την πολυετή εμπειρία μας στη μετεγκατάσταση ανθρώπων και οικογενειών σε όλον τον κόσμο, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις προκλήσεις και τις συναισθηματικές διαδρομές που συνοδεύουν αυτήν τη μετάβαση. Η συνεργασία μας με το BrainReGain μάς επιτρέπει να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο και ανθρώπινο πλαίσιο υποστήριξης, ώστε η επιστροφή στην Ελλάδα να γίνει με ασφάλεια, οργάνωση και την αίσθηση ότι κανείς δεν είναι μόνος σε αυτό το ταξίδι», πρόσθεσε.

Ο Σύμβουλος Διοίκησης της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, Σταύρος Αντωνόπουλος, υπογράμμισε: «Η επιστροφή στην πατρίδα αποτελεί μια συναρπαστική, αλλά και απαιτητική διαδικασία για κάθε οικογένεια. Στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση πιστεύουμε ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως “γέφυρα” προσαρμογής, ασφάλειας και έμπνευσης για τα παιδιά που επαναπατρίζονται».

«Μέσα από αυτήν τη συνεργασία με το BrainReGain, στοχεύουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ώστε η μετάβασή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να είναι ομαλή και δημιουργική», πρόσθεσε.

Ήδη, έχουν ενταχθεί συνολικά 16 οικογένειες και στα δύο προγράμματα. Οι δράσεις θα λειτουργήσουν πιλοτικά για τους επόμενους μήνες και, μετά την αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων, θα βελτιστοποιηθούν ώστε να ενταχθούν ως μόνιμη παροχή προς τους Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα.

Η Πρωτοβουλία BrainReGain – Ελληνισμός Εν Δράσει βασίζεται σε μια συμμαχία που περιλαμβάνει 49 εταιρείες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 105 ανώτατα στελέχη–μέντορες και περισσότερους από 100.000 Έλληνες του εξωτερικού.

Οι εταιρείες-μέλη εκπροσωπούν τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους, όπως τη βιομηχανία, την τεχνολογία, τον τουρισμό, τις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο, τη ναυτιλία, την υγεία, την εκπαίδευση, καθώς και τις νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.