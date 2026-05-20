Ανασύρθηκαν οι δύο τελευταίοι σοροί των Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους σε κατάδυση στις Μαλδίβες, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το γραφείο Τύπου του Προέδρου των Μαλδίβων, ολοκληρώνοντας έτσι τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν μετά τη θανατηφόρα τραγωδία.

Οι δύτες ανήκαν σε μια ομάδα πέντε ατόμων που εισήλθαν σε ένα βαθύ σπήλαιο για εξερεύνηση την περασμένη εβδομάδα, αφού τους είχε χορηγηθεί η απαραίτητη άδεια για την έρευνα των μαλακών κοραλλιών στην περιοχή Devana Kandu. Οι αρχές των Μαλδιβών διερευνούν διάφορες πιθανές αιτίες για τον θάνατό τους, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο η ομάδα να κατέβηκε πολύ πιο βαθιά από ό,τι αναμενόταν.

«Και οι δύο εναπομείναντες δύτες ανασύρθηκαν από τη σπηλιά και μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια», δήλωσε την Τετάρτη ένας αξιωματούχος του γραφείου Τύπου. Όλα τα πτώματα μεταφέρθηκαν σε νεκροτομείο στην πρωτεύουσα Μαλέ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι δύτες αποτελούσαν μέλη πενταμελούς αποστολής που εισήλθε στο σπήλαιο την προηγούμενη εβδομάδα. Το πτώμα ενός εξ αυτών -του εκπαιδευτή τους—ανασύρθηκε την Παρασκευή ενώ χθες Τρίτη (19/5) ανασύρθηκαν δύο ακόμα Ιταλοί δύτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ίδιας εξερεύνησης.

Επικεφαλής της ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 51 ετών, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας και οικολόγος θαλάσσιων οικοσυστημάτων που έκανε συχνά καταδύσεις στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό. Στην ίδια ομάδα συμμετείχε και η κόρη της Μοντεφαλκόνε.

Ένας δύτης των Εθνικών Δυνάμεων Άμυνας των Μαλδιβών που συμμετείχε στην έρευνα έχασε επίσης τη ζωή του από νόσο αποσυμπίεσης, καθώς οι δύτες προσπαθούσαν να εντοπίσουν τις σορούς το Σάββατο.