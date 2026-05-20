Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια.

Merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin. — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 20, 2026

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7,03 χλμ και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπακιρ, Γκιαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμανμαράς.

Tο Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,8 βαθμών κι ότι το εστιακό του βάθος του υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή απώλειες.