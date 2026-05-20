Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7,03 χλμ και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπακιρ, Γκιαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμανμαράς.

Tο Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,8 βαθμών κι ότι το εστιακό του βάθος του υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή απώλειες.

