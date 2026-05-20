Οι Νιου Γιορκ Νικς πραγματοποίησαν απίθανη ανατροπή απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, επιστρέφοντας από το -22 για να φτάσουν στη νίκη με 115-104 στην παράταση και να κάνουν το 1-0 στους τελικούς της Ανατολής του NBA.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εντυπωσιακό σερί 44-11, αλλάζοντας ολοκληρωτικά την εικόνα του αγώνα και υπερασπιζόμενη την έδρα της.

Οι Καβαλίερς έδειχναν να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι, καθώς προηγήθηκαν με 93-71 περίπου οκτώ λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Ωστόσο, οι Νικς αντέδρασαν δυναμικά, κάλυψαν τη διαφορά και ισοφάρισαν σε 101-101. Το Κλίβελαντ είχε την τελευταία επίθεση για να «κλέψει» τη νίκη, αλλά το σουτ του Σαμ Μέριλ δεν βρήκε στόχο.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν με την ίδια ένταση και με επιμέρους σκορ 14-3 «καθάρισαν» το παιχνίδι, παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά.

Κορυφαίος για τους Νικς ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 38 πόντους, μαζί με 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφερε και ο Μάικαλ Μπρίτζες με 18 πόντους, ενώ οι Καρλ-Άντονι Τάουνς, Τζος Χαρτ και Όου Τζι Ανουνόμπι σημείωσαν από 13 πόντους ο καθένας, με τον Τάουνς να μαζεύει και 13 ριμπάουντ.

Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξεχώρισε με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 6 κλεψίματα, ενώ ο Εβάν Μόμπλι ολοκλήρωσε τον αγώνα με double-double, έχοντας 15 πόντους και 14 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 47-48, 69-83, 101-101, 115-104 (παρ.)