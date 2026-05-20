Το Final Four της EuroLeague 2026 δεν περιορίζεται μόνο στις τέσσερις ομάδες και στις μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν τον τίτλο.

Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το «COURT ROOM» by Stoiximan, μια ειδική σειρά πέντε επεισοδίων του tanea.gr στο YouTube.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο ημιτελικός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε δεν πρόκειται να κριθεί μόνο στην ποιότητα ή στο ταλέντο των δύο ομάδων.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι, όπου η πίεση είναι τεράστια και οι ισορροπίες λεπτές και ο Ολυμπιακός καλείται να εμφανιστεί απόλυτα έτοιμος τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν εμπειρία από μεγάλα παιχνίδια, κορμό παικτών που γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις ενός Final Four και προσωπικότητες που μπορούν να διαχειριστούν τις κρίσιμες στιγμές.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα παίξει η πίστη στο αγωνιστικό πλάνο, οι οδηγίες του προπονητή στον πάγκο αλλά και η διαιτησία που θα υπάρξει.