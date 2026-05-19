Απίστευτοι διάλογοι ακόμη μία φορά στη Βουλή όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε άγρια αντιπαράθεση με βουλευτές του ΚΚΕ αλλά και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα πυρά της και κατά του προεδρεύοντος της συνεδρίασης, βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη.

Ο Γιώργος Λαμπρούλης διέκοψε τη συνεδρίαση στη Βουλή, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να λογομαχεί και με την Μαρία Κομνηνάκα, επίσης βουλευτή του ΚΚΕ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε στην κυρία Κομνηνάκα «το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο» με την βουλευτή του ΚΚΕ να την αποκαλεί «ξεφτιλισμένη». «Οι φασίστες μιλάνε έτσι», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι λες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

Μαρία Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.

Μαρία Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

Μαρία Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

Μαρία Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

Μαρία Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.

Μαρία Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα.

Το επεισόδιο με τον Φλωρίδη

Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης είχε χαιρετήσει τον ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη και τους διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν την συνεδρίαση από τα θεωρεία με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του επιτίθεται.

Γιώργος Φλωρίδης: Να χαιρετήσω τους διδακτορικούς φοιτητές και τον καθηγητή τους Απόστολο Γεωργιάδη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μόνο την Κλάπα δεν φέρατε.

Γιώργος Φλωρίδης: Εγώ δικηγόρος είμαι δεν μπορώ να σας βοηθήσω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φασίστας είστε. Εξάλλου είναι οικογενειακό το θέμα.

Γιώργος Φλωρίδης: Πήρα τον λόγο να ευχαριστήσω τους ακαδημαϊκούς, δικηγόρους που βοήθησαν να συνταχθεί το νομοσχέδιο που φέρνει μια μεγάλη αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο της χώρας.

Η αντιπαράθεση με τον Γ. Λαμπρούλη που προήδρευε

Στην συνέχεια και ενώ μιλούσε ο Γιώργος Λαμπρούληςμ η Ζωή Κωνσταντοπούλου σηκώθηκε, ζητώντας έντονα τον λόγο.

Γιώργος Λαμπρούλης: Αφήστε με να μιλήσω. Θέλετε να έρθετε εσείς στην έδρα;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού προβλέπεται να μου απευθύνεστε έτσι;

Γιώργος Λαμπρούλης: Δεν κατάλαβα; Μου ζητήσατε με νεύμα το λόγο. Σας είδα αλλά επιτρέψτε μου να ενημερώσω το Σώμα για τον τρόπο που θα συνεχίσουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού προβλέπεται να μου μιλάτε έτσι;

Γιώργος Λαμπρούλης: Λοιπόν διακόπτεται η συνεδρίαση.