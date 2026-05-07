Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις των βουλευτών στη συνεδρίαση της γαλάζιας ΚΟ. Στο βήμα επέστρεψε για «δευτερολογία» ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τις προηγούμενες ώρες καταγράφηκαν τα πάντα πίσω από τις κλειστές πόρτες της αίθουσας της Ολομέλειας : έστω και τόνους εντός ορίων υπήρξαν αλληλοκαρφωματα, αιχμές για μηχανισμούς και πρόσωπα της κυβέρνησης (χωρίς κανείς να κατονομάσει κάποιον), δυσαρέσκεια για παλιότερους χειρισμούς του κέντρου εξουσίας και για συμπεριφορές έναντι βουλευτών.

Για χρήσιμη κουβέντα μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς δημοσιογράφους εξερχόμενος της αίθουσας.

«Το επιτελικό είχε την τιμητική του, αυτό είναι βέβαιο» είπε περιπαικτικά . «Ολα πήγαν καλά» σημείωσε και ερωτηθείς αν υπήρχε γκρίνια, απάντησε – «υπήρχε και λίγη γκρίνια αλλά αυτά είναι για τους δημοσιογράφους».

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στο κλείσιμο της συνεδρίασης

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για την πολύ ουσιαστική συζήτηση, Χαίρομαι γιατί χαίρομαι μετά από 6 ώρες, είδα παραπάνω από τους μισούς βουλευτές με διάθεση πολύ ενεργή για αυτή τη συζήτηση την οποία είχαμε. Θα ήθελα να προγραμματίσουμε και μια συνεδρίαση για τον Ιούλιο, προκειμένου να συζητήσουμε προτάσεις και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα ακούσαμε πολλές προτάσεις κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την κοινοβουλευτική ομάδα και να λάβουμε υπόψιν τους δικούς σας προβληματισμούς και προτάσεις.

Ως προς τον τόνο και τον κλίμα χαίρομαι που διαψεύτηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα ήμασταν εδώ επί 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν. Οι τοποθετήσεις ήταν ουσιαστικές και ευπρεπείς, κάτι που θα περίμενε κανείς από μια Κοινοβουλευτική Ομάδα που έχει δώσει και έχει κερδίσει μεγάλες μάχες.

Ως βουλευτής, όταν ασκούσα και εγώ εποικοδομητική κριτική, δεν θεώρησα ποτέ ότι ήμουν ξένο σώμα, ή ότι θα αντιμετωπιζόμουν ως αντάρτης, η ίδια λογική ισχύει και σήμερα κάτι που το επιβεβαιώσαμε με ένα τρόπο πολύ ουσιαστικό.

Για την περίπτωση να έχουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο, είναι κάτι που συζητούμε στο υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει τρόπος να γίνει, είναι κάτι που θα μας επιτρέψει να μας πάει μπροστά. Αν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε σημειακές αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία.

Ως προς τα επιμέρους άρθρα που τέθηκαν προς συζήτηση και για τα οποία υπήρξε σχολιασμός σε συνέχεια των προτάσεων που έκανα και εγώ και ο Ευριπίδης, νομίζω ότι υπάρχει ένας πυρήνας αναθεωρητέων άρθρων ο οποίος είναι αρκετός για να προχωρήσουμε στην κατάθεση της πρότασης και τη συγκρότηση της Επιτροπής.

Για το ζήτημα του ρόλου του βουλευτή σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, άκουσα διαφορετικές απόψεις. Από τη στιγμή που έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτή θα στηρίζεται πάντα πρωτίστως στους βουλευτές της για τη συγκρότηση της Κυβέρνησης.

Υπάρχει διακριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού να χρησιμοποιεί και εξωκοινοβουλευτικούς, αλλά στο πυρήνα της η Κυβέρνηση θα συγκροτείται από κοινοβουλευτικά στελέχη. Αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα για ενδεχόμενα ασυμβίβαστα. Ωστόσο, είναι σύνθετα ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχουν προφανείς απαντήσεις, ούτε υπάρχουν σίγουρες και τελικές σκέψεις προς κατάθεση.

Είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, όπως πρέπει να συζητηθούν θέματα που δεν άπτονται ευθέως της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως στο εκλογικό σύστημα, ο σταυρός. Πιστεύω ότι ο σταυρός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για το κόμμα μας.

Από την άλλη υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τα μεγέθη των εκλογικών περιφερειών, μεγάλες εκλογικές περιφέρειες απαιτούν άλλο είδος πολιτικής, οι μικρές εκλογικές περιφέρειες έχουν άλλου είδους πολιτική σχέση που μπορεί να δημιουργεί υπόνοια εξαρτήσεων .

Το εγχείρημα είναι σύνθετο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις προτάσεις που θα καταθέσουμε. Ένα είναι σίγουρο ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί. Για μένα ο βουλευτής δεν εκπροσωπεί μόνο την Επικράτεια, πρέπει να εκπροσωπεί και την εκλογική του περιφέρεια και πρέπει με κάποιο τρόπο να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι η επικοινωνία του βουλευτή με τη δημόσια διοίκηση με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατακριτέο.

Υπήρχαν περιπτώσεις συναδέλφων που στήθηκε η άρση ασυλίας και θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, όταν οι ίδιοι οι βουλευτές είχαν καταθέσει στο ερωτήσεις στο κοινοβούλιο και αυτό θεωρήθηκε ότι ήτανε αθέμιτη παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση. Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή θα μας απασχολήσει πολύ.

Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το ρουσφέτι. Δεν υπάρχει βουλευτής που έχει πολιτικό γραφείο και να μην έχει κληθεί να κάνει κάποιου είδους παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση ως αποτέλεσμα αιτήματος που του ετέθη από κάποιο πολίτη. Όσο το κράτος εκσυγχρονίζεται και γίνεται πιο ψηφιακό, αντικείμενα παρέμβασης του παρελθόντος εξαλείφονται.

Επιτελικό κράτος. Άκουσα παρά τις εκτιμήσεις περί αντιθέτου, καλά λόγια για το επιτελικό κράτος. Προφανώς επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά το γεγονός ότι έχουμε μια διαδικασία προγραμματισμού, συντονισμού, στοχοθεσίας είναι μια κατάκτηση για την κυβέρνησή μας.

Και σίγουρα όπου απαιτείται διυπουργικός συντονισμός, το επιτελικό κράτος άλλες φορές περισσότερο αποτελεσματικά, άλλες φορές λιγότερο, δίνει μια ευρύτερη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ρυθμίζει ζητήματα, όπως η οδική ασφάλεια. Δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορεί να διοικηθεί μια χώρα. Η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση και ότι το επιτελικό κράτος ενδεχομένως είναι και κάποιοι υπουργοί, που είναι ο εύκολος στόχος να πετάμε βελάκια. Τοποθετηθήκατε με πολύ εντιμότητα και θάρρος για αυτά που κάνει καλά το επιτελικό κράτος και για αυτά που κάνει λιγότερο καλά.

Για την ανάγκη να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα και το λέω εγώ πρώτος που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίον κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν.

Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα. Ξέρουμε όλοι, πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Αλλά είμαστε σε αυτή τη θέση για να δίνουμε και δύσκολες μάχες, όχι μόνο εύκολες μάχες. Σε αυτή την προσπάθεια θα συστρατευμένοι και ενωμένοι, όσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα τόσο πιο ωφελημένοι θα είμαστε όλοι. Θέλουμε αυτοδυναμία και αυτό σημαίνει ότι θα εκλέξουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό βουλευτών. Τα συμφέροντά μας εδώ είναι τελείως ευθυγραμμισμένα.

Για τις δημοσκοπήσεις, έχουμε κάθε λόγο πηγαίνοντας προς τις εκλογές να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Όχι μόνο επειδή προηγούμαστε με υπερδιπλάσιο ποσοστό του δεύτερου κόμματος, αλλά θα πω και το εξής: Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που είναι προκομμένοι άνθρωποι, άνθρωποι που ξυπνούν νωρίς, που βλέπουν ότι η Ελλάδα σε σωστή κατεύθυνση, θα ήθελαν να προχωρά πιο γρήγορα, αλλά έχουν ταυτίσει το μέλλον το δικό τους και της οικογένειάς τους με την πολιτική που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία.

Με αυτή την πολιτική. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία παίρνει στις δημοσκοπήσεις. Και δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει αυτούς τους συμπολίτες μας. Γιατί η αντιπολίτευση επέλεξε το δρόμο του λαϊκισμού. Έχουμε πεδίο να εργαστούμε και να πείσουμε τους πολίτες ότι μόνο εμείς μπορούμε να τους εκφράσουμε.

Όχι μόνο ως δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας, αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι προκοπή για τους ίδιους και για τα παιδιά τους και πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα είναι το κόστος ζωής και αυτό είναι και η δική μας προτεραιότητα. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, άλλος δρόμος από τη γρήγορη ανάπτυξη και την δημιουργία πλεονασμάτων και μια πολιτική που στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα με στόχους συγκεκριμένους, δεν υπάρχει. Τελικά το παιχνίδι θα ή θα χαθεί εκεί που κερδίζεται συνήθως. Στο πεδίο της οικονομίας.

Κλείνω ευχαριστώντας σας και πάλι για αυτή την ουσιαστική εξάωρη συνεδρίαση και να ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την συνεδρίαση που θα γίνει τον Ιούλιο. Να εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας, δεν είναι λίγα αυτά που έχουμε πετύχει.

Βλέποντας την υπόλοιπη Ευρώπη, συνομιλώντας με άλλους αρχηγούς, βλέποντας πόσο γρήγορη είναι η αποδόμηση των κυβερνήσεων, έχουμε πετύχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό.

Και έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει ξανά τρεις συνεχόμενες εκλογές. Μπορεί να γίνει. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ένας κοινός στόχος στον οποίον τέμνεται και το ατομικό συμφέρον όλων μας αλλά και το συλλογικό συμφέρον της χώρας και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε.

Τι έγινε νωρίτερα στη συνεδρίαση

Η Λάουρα Κοβέσι, ο ρόλος του βουλευτή και το θέμα της μείωσης των βουλευτών ήταν κάποια από τα θέματα που έθιξαν οι βουλευτές της ΝΔ στο πλαίσιο των τοποθετήσεών τους στη συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος στη Βουλή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, επανάφερε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της ΚΟ του κόμματος την πρόταση του για αναγραφή των σταυρών στα ψηφοδέλτια. «Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και απόδραματοποιημένες, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα και αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι’ αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανα και εγώ τις υιοθετήσατε ήδη – προτείνω και να υπάρξει αναγραφή του αριθμού των σταυρών στα ψηφοδέλτια».

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει πρόταση για μείωση του αριθμού βουλευτών

Ο Θανάσης Ζεμπίλης, εκ των πέντε βουλευτών που υπέγραψαν την επιστολή (μέσω των ΝΕΩΝ) με αποδέκτη το Μαξίμου για τον επιτελικό κράτος δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες αντίθετος με τη μείωση του αριθμού των βουλευτών. Υπήρξε μάλιστα διάλογος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος παρενέβη κι εκείνος.

Ο βουλευτής είπε στην παρέμβασή του ότι θα μιλήσει για τα άρθρα 29, 60 και 81.

«Να απαντήσουμε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή» σημείωσε λέγοντας «όχι» στη μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Τότε σύμφωνα με πηγές, ο πρωθυπουργος απάντησε ότι το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 «και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών».

Oι αιχμές για την Κοβέσι

«Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη- αμφισβήτηση στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του» υπογράμμισε από την πλευρά του ο Μάκης Βορίδης και συμπλήρωσε «η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια».

«Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν το βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω τη θέση του πρωθυπουργού για την την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό» υπογράμμισε ακόμα ο κ. Βορίδης.

Ο πρώην υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος (που είναι ανάμεσα στους 13 για τους οποίους ψηφίστηκε άρση ασυλίας) είπε σύμφωνα με πληροφορίες ότι «επρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα». Οπως ανέφερε, «θα πρέπει να προστατευτούμε. Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι σωστή».

Ο Θάνος Πλεύρης πρότεινε απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού: «Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους».

Ζητήματα οργάνωσης της ΝΔ σαφέστερης ερμηνείας του ρόλου του βουλευτή έθεσε Νότης Μηταράκης και πρότεινε η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολίασε ότι κάποιες φορές «πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος». Όμως τόνισε ότι «πρέπει να μας μετράτε» και άφησε αιχμές κάποιους που αρνούνται να βγουν μπροστά. «Να κάνουμε την αυτοκριτική μας» ανέφερε.

Εκείνοι που δεν… ιδρώνουν τη φανέλα

«Επειδή δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο, γιατί έκανα εμφύτευση, μιλάω πιο άνετα: δεν ιδρώνουν όλοι την φανέλα» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης ανάμεσα σε άλλα. «Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στην σελήνη για να μην μιλήσουν», ανέφερε σε άλλο σημείο

Τέλος άφησε αιχμή κατά του Νίκου Δένδια λέγοντας ότι «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην ΚΟ».

«Η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μέσα από τη νίκη της ΝΔ» είπε νωρίτερα με νόημα ο πρωθυπουργός. Και ζήτησε «να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να μην κρύψουμε τυχόν λάθη, αλλά να τις συνοδεύσουμε και με εναλλακτικές προτάσεις». Ο ίδιος μίλησε για κόκκινη λεπτή γραμμή – αυτή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. «Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές – δεν είναι εύκολο- πρέπει να ιδρώσουμε την φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί» σημείωσε ως σινιάλο συσπείρωσης της γαλάζιας ΚΟ και φρένου στην εσωκομματική αναταραχή.

Εξάλλου από την αρχή της παρέμβασής του ο Μητσοτάκη είπε ότι: «Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά που συζητούμε για τα εσωτερικά της παράταξης μας είναι σημαντικά, πρέπει όμως να συναντιούνται και με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Σήμερα το πρώτο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και αυτό που περιμένουν από εμάς είναι τρόπους ανακούφισης”, ζητώντας από τα στελέχη του να μείνουν μακριά από τη μίζερη εσωστρέφεια.

Νέα παρέμβαση Μητσοτάκη: Έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια

Περίπου 20 βουλευτές έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ. Ύστερα από τον διάλογο Κυριακου Μητσοτάκη και Θανάση Ζεμπίλη σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών, ο πρωθυπουργός παρενέβη ξανά. Σύμφωνα με πηγές, ο Βασικής Γιόγιακας αναφερόταν στον ρόλο του βουλευτή ενώ στο φόντο υπάρχει το πρόσφατο μπρα ντε φερ του με τον υφυπουργό (εξωκοινοβουλευτικό) Νίκο Ταχιάο στη Βουλή.

Ο Μητσοτάκης μίλησε, μεταφεροντας ευθέως την ενόχλησή του. «Έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις, την ίδια απαίτηση όμως έχω και από το βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογή του περιφέρεια. Σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει την μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευ, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν» τόνισε.

Ο πρωθυπουγος είπε επίσης ότι είναι «αναφαίρετο δικαίωμα» των βουλευτών να κάνουν ερωτήσεις στους υπουργούς, ζητώντας απ όλους «κόσμια» στάση.