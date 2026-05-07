Η Λάουρα Κοβέσι, ο ρόλος του βουλευτή και το θέμα της μείωσης των βουλευτών ήταν κάποια από τα θέματα που έθιξαν οι βουλευτές της ΝΔ στο πλαίσιο των τοποθετήσεών τους στη συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος στη Βουλή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, επανάφερε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της ΚΟ του κόμματος την πρόταση του για αναγραφή των σταυρών στα ψηφοδέλτια. «Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και απόδραματοποιημένες, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα και αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι’ αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανα και εγώ τις υιοθετήσατε ήδη – προτείνω και να υπάρξει αναγραφή του αριθμού των σταυρών στα ψηφοδέλτια».

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει πρόταση για μείωση του αριθμού βουλευτών

Ο Θανάσης Ζεμπίλης, εκ των πέντε βουλευτών που υπέγραψαν την επιστολή (μέσω των ΝΕΩΝ) με αποδέκτη το Μαξίμου για τον επιτελικό κράτος δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες αντίθετος με τη μείωση του αριθμού των βουλευτών. Υπήρξε μάλιστα διάλογος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος παρενέβη κι εκείνος.

Ο βουλευτής είπε στην παρέμβασή του ότι θα μιλήσει για τα άρθρα 29, 60 και 81.

«Να απαντήσουμε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή» σημείωσε λέγοντας «όχι» στη μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Τότε σύμφωνα με πηγές, ο πρωθυπουργος απάντησε ότι το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 «και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών».

Oι αιχμές για την Κοβέσι

«Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη- αμφισβήτηση στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του» υπογράμμισε από την πλευρά του ο Μάκης Βορίδης και συμπλήρωσε «η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια».

«Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν το βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή. Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω τη θέση του πρωθυπουργού για την την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό» υπογράμμισε ακόμα ο κ. Βορίδης.

Ο πρώην υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος (που είναι ανάμεσα στους 13 για τους οποίους ψηφίστηκε άρση ασυλίας) είπε σύμφωνα με πληροφορίες ότι «επρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα». Οπως ανέφερε, «θα πρέπει να προστατευτούμε. Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι σωστή».

Ο Θάνος Πλεύρης πρότεινε απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού: «Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους».

Ζητήματα οργάνωσης της ΝΔ σαφέστερης ερμηνείας του ρόλου του βουλευτή έθεσε Νότης Μηταράκης και πρότεινε η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολίασε ότι κάποιες φορές «πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος». Όμως τόνισε ότι «πρέπει να μας μετράτε» και άφησε αιχμές κάποιους που αρνούνται να βγουν μπροστά. «Να κάνουμε την αυτοκριτική μας» ανέφερε.

Εκείνοι που δεν… ιδρώνουν τη φανέλα

«Επειδή δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο, γιατί έκανα εμφύτευση, μιλάω πιο άνετα: δεν ιδρώνουν όλοι την φανέλα» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης ανάμεσα σε άλλα. «Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Κάποιοι θα πάνε και στην σελήνη για να μην μιλήσουν», ανέφερε σε άλλο σημείο

Τέλος άφησε αιχμή κατά του Νίκου Δένδια λέγοντας ότι «κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην ΚΟ».

«Η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μέσα από τη νίκη της ΝΔ» είπε νωρίτερα με νόημα ο πρωθυπουργός. Και ζήτησε «να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να μην κρύψουμε τυχόν λάθη, αλλά να τις συνοδεύσουμε και με εναλλακτικές προτάσεις». Ο ίδιος μίλησε για κόκκινη λεπτή γραμμή – αυτή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. «Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές – δεν είναι εύκολο- πρέπει να ιδρώσουμε την φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί» σημείωσε ως σινιάλο συσπείρωσης της γαλάζιας ΚΟ και φρένου στην εσωκομματική αναταραχή.

Εξάλλου από την αρχή της παρέμβασής του ο Μητσοτάκη είπε ότι: «Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά που συζητούμε για τα εσωτερικά της παράταξης μας είναι σημαντικά, πρέπει όμως να συναντιούνται και με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Σήμερα το πρώτο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και αυτό που περιμένουν από εμάς είναι τρόπους ανακούφισης”, ζητώντας από τα στελέχη του να μείνουν μακριά από τη μίζερη εσωστρέφεια.

Νέα παρέμβαση Μητσοτάκη: Έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια

Περίπου 20 βουλευτές έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ. Ύστερα από τον διάλογο Κυριακου Μητσοτάκη και Θανάση Ζεμπίλη σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών, ο πρωθυπουργός παρενέβη ξανά. Σύμφωνα με πηγές, ο Βασικής Γιόγιακας αναφερόταν στον ρόλο του βουλευτή ενώ στο φόντο υπάρχει το πρόσφατο μπρα ντε φερ του με τον υφυπουργό (εξωκοινοβουλευτικό) Νίκο Ταχιάο στη Βουλή.

Ο Μητσοτάκης μίλησε, μεταφεροντας ευθέως την ενόχλησή του. «Έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις, την ίδια απαίτηση όμως έχω και από το βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογή του περιφέρεια. Σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει την μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευ, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν» τόνισε.

Ο πρωθυπουγος είπε επίσης ότι είναι «αναφαίρετο δικαίωμα» των βουλευτών να κάνουν ερωτήσεις στους υπουργούς, ζητώντας απ όλους «κόσμια» στάση.