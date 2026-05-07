Μπορεί να είναι και λάθος. Μπορεί όμως και να μην είναι. Αλλά η κλήση που έλαβαν χθες οι 13 βουλευτές που κατηγορούνται για εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορά παροχή εξηγήσεων για… κακούργημα!!! Επειδή εμείς και κυρίως οι ενδιαφερόμενοι, γνωρίζαμε ότι οι κατηγορίες που τους αποδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούσαν πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα (με εξαίρεση τη Φ. Αραμπατζή και τον Σπ. Λιβανό που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος), παραλαμβάνοντας οι βουλευτές τα κλητήρια θεσπίσματα, παραλίγο να πάθουν έναν νευρικό κλονισμό. Ή και περισσότερους.

Είναι που είναι στα κάγκελα με αυτή καθ’ εαυτή την κατηγορία που τους αποδόθηκε, τους απεστάλη και η χθεσινή κλήση να εμφανιστούν ενώπιον της Εισαγγελίας, δεν ήθελε και πολύ να έρθουν οι άνθρωποι στα όριά τους. Φυσικά σήμανε συναγερμός. Πήρε φωτιά ένα chat που έχουν δημιουργήσει οι 13 για να συνεννοούνται. Και σήμερα, είναι προφανές ότι κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπό τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’, εκ των πραγμάτων θα τεθεί το ζήτημα.

Διότι εδώ δύο τινά συμβαίνουν: ή κάποιος τους κάνει πλάκα και παίζει με τον πόνο τους ή έχουν προστεθεί στοιχεία στη δικογραφία και αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Αγνωστο ως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, τι ισχύει πραγματικά. Ενημερωτικά αναφέρω ότι στις 22 Μαΐου θα περάσουν το κατώφλι της κ. Πόπης Παπανδρέου οι πρώτοι βουλευτές που κατηγορούνται για το σκάνδαλο.

Μασάζ σε κλίμα εκρηκτικό

Στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝουΔου, η οποία θα ανοίξει με ομιλία του προέδρου Κυριάκου του Α’. Από κάτι λίγα που κυκλοφόρησαν, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ θα επιχειρήσει να αναστηλώσει το χαμένο ηθικό των βουλευτών του, θα υπογραμμίσει πόσο τους σκέφτεται και τους αγαπάει, θα τονίσει τη σημασία τους στην επιτυχία του κυβερνητικού έργου, και θα τους υποσχεθεί ότι θα κάνει κάθε όνειρό τους στη ζωή αυτή, πραγματικότητα. Με δυο λόγια θα τους καλοπιάσει, διότι η γκρίνια στο εσωτερικό της ΚΟ έχει πιάσει ταβάνι, και αν επί του παρόντος οι βουλευτές χτυπούν το… σαμάρι Σκέρτσο, δεν το ‘χουν σε τίποτε να αρχίσουν να χτυπούν και το… «γαϊδούρι» (δεν το προσωποποιώ, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις).

Το κλίμα, το προαναφέρω, είναι εκρηκτικό. Και θα γίνει ακόμη χειρότερο, διότι όπως διάβασα κάπου, αποφασίστηκε να… περικοπεί ο χρόνος των ομιλιών των βουλευτών. Και από 5 λεπτά που είχε αρχικά αποφασιστεί, να περιοριστεί στα 3 λεπτά!!

Πάλι καλά που δεν τους είπαν να… στείλουν κανένα μήνυμα στο Instagram!..

Η σχετική πλατφόρμα στην οποία γράφτηκαν ομιλητές οι βουλευτές, κατέγραψε έναν αριθμό γύρω στο 40! Τόσο, και τέτοιο, το πάθος των ανθρώπων, να τα πουν. Το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξει ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ να ακούει να σφυροκοπούν τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς του, με πρώτο και καλύτερο τον Ακη (Σκέρτσο), και να κάνουν φιτίλια το λεγόμενο «επιτελικό κράτος». Τον βλέπω να λέει ένα «ως εδώ» και να διαλύει τη συνεδρίαση, αλλά ας μην προλέγουμε…

«Στα κεραμίδια με το επιτελικό κράτος»

Ρώτησα σχετικά, φίλο μου βουλευτή, επ’ αυτού, στέλεχος της γνωστής ομάδας βουλευτών «είμαι στα κεραμίδια με το επιτελικό κράτος»:

– Θα μιλήσουν και οι 40, μου απάντησε κοφτά, και αποφασιστικά. Αν διανοηθούν να κόψουν ομιλητές, δεν φαντάζεσαι τι έχει να γίνει…

Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να φανταστώ, από αυτά τουλάχιστον που έχω ακούσει, όλο αυτό τον καιρό…

Το θέμα είναι ποιος θα κάνει την αρχή.

Περιμένοντας τους εξωκοινοβουλευτικούς

Ενα άλλο, σχετικό με τη σημερινή συνεδρίαση θέμα, είναι αν στη συνεδρίαση θα παρευρεθεί και το πλήθος των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών της κυβέρνησης. Βουλευτές διεμήνυσαν στο πρωθυπουργικό περιβάλλον ότι «δεν μπορεί να λείπουν από τη συνεδρίαση οι εξωκοινοβουλευτικοί. Πρέπει να είναι εκεί για να τα ακούσουν και αυτοί. Δεν είναι αμέτοχοι για ό,τι έχει συμβεί».

Από την άλλη πλευρά, κυκλοφόρησε, και μου το είπε ένας από αυτούς, ότι το καταστατικό του κόμματος δεν επιτρέπει την παρουσία εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Μπορεί να είναι και έτσι, είναι όμως λόγος αυτός να μην παραστούν στη συνεδρίαση, έστω και αν πρόκειται να λάβουν τον λόγο οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί; Στοιχειώδης σεβασμός απέναντι σε αυτούς που υποφέρουν (από την παρουσία τους στο πλευρό Μητσοτάκη…).

Στη Λισαβόνα για αγορές

Ενας (… κοινοβουλευτικός αυτός) υπουργός πάντως δεν θα είναι μεταξύ τους σήμερα, και ενημερώνω εγκύρως, να μην τον περιμένουν. Τον καλεί το καθήκον, από το οποίο δεν μπορεί να αποστεί, καθότι έχει σοβαρότατα καθήκοντα, τα οποία δεν επιτρέπουν καμία, μα καμία, ολιγωρία…

Πρόκειται για τον… «συνήθη ύποπτο» Νίκο Δένδια, ο οποίος την ώρα της συνεδρίασης θα βρίσκεται στη Λισαβόνα, για επίσημες επαφές με τον ομόλογό του στο υπουργείο Αμυνας της χώρας, ονόματι Νούνο Μέλο, αλλά και με άλλους παράγοντες της πορτογαλικής κυβέρνησης. Οπως μου ανέφερε έγκυρη, περί τις κινήσεις Δένδια, πηγή μου, προκειμένου να δικαιολογήσει την απουσία του υπουργού Αμυνας από τη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ, «οι Πορτογάλοι έχουν αναπτύξει σε σοβαρό βαθμό την παραγωγή αμφίβιων drones και η Ελλάδα ενδιαφέρεται ζωηρά για την απόκτησή τους, καθώς είναι ένα αξιόλογο όπλο για μια κλειστή θάλασσα όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος». Κατά την ίδια πηγή, ο έλληνας υπουργός Αμυνας θα διαπραγματευτεί με την πορτογαλική κυβέρνηση την προμήθεια μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου Embraer, τα οποία κοστίζουν τη μισή τιμή των αμερικανικών Hercules (C-130 κ.λπ.), είναι πιο γρήγορα και κυρίως, πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον δε, αν η Ελλάδα τα αγοράσει απευθείας από την Πορτογαλία, κι όχι από τη Βραζιλία που τα κατασκευάζει, θα ξεπεραστεί και το εμπόδιο της προκήρυξης (ενός ακόμη) χρονοβόρου διεθνούς διαγωνισμού, της κατηγορίας «ζήσε μαύρε μου να φας τον Μάη, τριφύλλι»…

Info: αυτή είναι η ακριβής έκφραση, και όχι το «ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλλι», που δεν βγάζει και κανένα νόημα. Οπου «μαύρε μου», οι χωρικοί αποκαλούσαν τα άλογα, τα γαϊδούρια, τα μουλάρια, που είχαν στη δούλεψή τους…

«Θα καλύψει άλλος το κενό»

Ρώτησα την ίδια πηγή μου, αν αυτό το ταξίδι Δένδια στην Πορτογαλία δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα ή αργότερα ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ. «Οχι», μου απάντησε. «Ηταν προγραμματισμένο από καιρό. Και δεν ευθύνεται ο υπουργός, που η συνεδρίαση μετατέθηκε κατά μία εβδομάδα. Ας την έκαναν την περασμένη Πέμπτη, να ήταν εκεί».

Αλλος βουλευτής όμως, που του ανέφερα το γεγονός της σημερινής απουσίας του Ν. Δένδια, δεν το είδε με καλό μάτι.

«Ολο απουσιάζει από τις σοβαρές συνεδριάσεις. Απουσίαζε και προ ημερών από την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Δικαίωμά του βέβαια, αλλά αυτά για τους βουλευτές μετράνε, και μετράνε πολύ. Αν θες να γίνεις αρχηγός, πρέπει να είσαι κοντά στο πρόβλημα, αυτού που επιδιώκεις να σε στηρίξει. Διαφορετικά θα καλύψει άλλος το κενό που αφήνεις».

Αλλος; Ποιος άλλος; Εμεινα με την απορία…