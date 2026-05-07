Η σεζόν της Α1 γυναικών ολοκληρώθηκε και σταδιακά ανακοινώνονται οι ατομικές διακρίσεις των κορυφαίων της χρονιάς, όπως η MVP, η καλύτερη νεαρή και άλλες κατηγορίες.

Μετά από σχετική ψηφοφορία, η Ελεάννα Χριστινάκη που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό αναδείχθηκε κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς, ως επιβράβευση για την εντυπωσιακή της παρουσία σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η διεθνής γκαρντ έκλεισε την κανονική περίοδο με πολύ υψηλές επιδόσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 19,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,1 κλεψίματα, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην πορεία της ομάδας της.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Σταθερή αξία, πάντα έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ομάδας της, η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν και αυτή την χρονιά μία από τις πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού και της Α1 κατηγορίας.

Η απόδοσή της στην αναμέτρηση της πειραϊκής ομάδας με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Super Cup στις 28/9/2025 (74-30), ήταν το «εισαγωγικό σημείωμα» για όσα θα έδειχνε στην πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού, στον συγκεκριμένο αγώνα σημείωσε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 41 στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29’ λεπτά συμμετοχής.

Τρεις μήνες αργότερα, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος των «ερυθρόλευκων» με την Ιωνία (97-80), η διεθνής παίκτρια «έσπασε» το εφετινό ατομικό ρεκόρ της στην επίθεση, και με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και και 37 στο σύστημα αξιολόγησης, αναδείχθηκε MVP της 7ης αγωνιστικής.

Η Ελεάννα Χριστινάκη, ψηφίστηκε ως η Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της εφετινής χρονιάς, ολοκληρώνοντας την ρέγκιουλαρ σεζόν με μ.ο. 19.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.1 κλεψίματα».