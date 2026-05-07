Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η φάση του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του UEFA Champions League, όταν οι Βαυαροί ζήτησαν έντονα πέναλτι για χέρι του Ζοάο Νέβες μέσα στην περιοχή.

Η φάση σημειώθηκε περίπου στο 30ό λεπτό του αγώνα, με τον Βιτίνια να επιχειρεί απομάκρυνση της μπάλας, η οποία όμως κατέληξε στο χέρι του συμπαίκτη του, Ζοάο Νέβες. Παίκτες της Μπάγερν, ανάμεσά τους και ο Χάρι Κέιν, διαμαρτυρήθηκαν έντονα ζητώντας πέναλτι, όμως ο διαιτητής Ζοάο Πέδρο Σίλβα Πινέιρο έδειξε αμέσως «παίζεται», ενώ ούτε το VAR παρενέβη.

Όπως αποδείχθηκε όμως, η απόφαση ήταν σωστή βάσει κανονισμών.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, δεν καταλογίζεται παράβαση χεριού όταν η μπάλα χτυπά στο χέρι ή στο μπράτσο παίκτη όταν την κατοχή την είχε πριν συμπαίκτης του, εκτός αν η φάση οδηγήσει άμεσα σε γκολ ή αν υπάρξει ξεκάθαρη πρόθεση για χέρι.

Στην προκειμένη περίπτωση, η μπάλα βρήκε τον Νέβες από κοντινή απόσταση μετά την προσπάθεια του Βιτίνια, χωρίς να υπάρχει πρόθεση ή αφύσικη κίνηση, με αποτέλεσμα ο διαιτητής και το VAR να εφαρμόσουν σωστά τον κανονισμό, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Γερμανών.