Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου ύστερα από καταγγελία της 21χρονης συζύγου του για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών και οδήγησε σε άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ..

Η επιχείρηση σύλληψης εξελίχθηκε σε επεισοδιακή, καθώς ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, επιχείρησε να διαφύγει με το Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε στην περιοχή των Μετεώρων. Ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο.

Μετά από σύντομη καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον 28χρονο, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών για τα περαιτέρω.