Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν οι τιμές των καυσίμων την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, με τον πανελλήνιο μέσο όρο της αμόλυβδης 95 οκτανίων να είναι στα 2,09€. Η εικόνα στην επαρχία και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές παραμένει αποκαρδιωτική για τους καταναλωτές, καθώς οι αποκλίσεις από τα αστικά κέντρα είναι χαοτικές.
Οι «ακριβοί» και οι «φθηνοί» της Ελλάδας
Η γεωγραφική κατανομή των τιμών επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι το κόστος μεταφοράς και η περιορισμένη προσφορά εκτοξεύουν τις τιμές στα ύψη, με τις Κυκλάδες να κατέχουν τα αρνητικά πρωτεία.
Οι 5 πιο ακριβοί νομοί (Αμόλυβδη 95)
- Νομός Κυκλάδων: 2,214€
- Νομός Δωδεκανήσου: 2,163€
- Νομός Ρεθύμνης: 2,145€
- Νομός Κεφαλληνίας: 2,143€
- Νομός Λασιθίου: 2,138€
Οι 5 πιο φθηνοί νομοί (Αμόλυβδη 95)
- Νομός Σάμου: 2,057€ (Αξιοσημείωτη εξαίρεση για νησί)
- Νομός Φλώρινας: 2,063€
- Νομός Σερρών: 2,068€
- Νομός Ημαθίας: 2,071€
- Νομός Ιωαννίνων / Κιλκίς / Πιερίας: 2,072€