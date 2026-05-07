Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν οι τιμές των καυσίμων την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, με τον πανελλήνιο μέσο όρο της αμόλυβδης 95 οκτανίων να είναι στα 2,09€. Η εικόνα στην επαρχία και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές παραμένει αποκαρδιωτική για τους καταναλωτές, καθώς οι αποκλίσεις από τα αστικά κέντρα είναι χαοτικές.

Οι «ακριβοί» και οι «φθηνοί» της Ελλάδας

Η γεωγραφική κατανομή των τιμών επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι το κόστος μεταφοράς και η περιορισμένη προσφορά εκτοξεύουν τις τιμές στα ύψη, με τις Κυκλάδες να κατέχουν τα αρνητικά πρωτεία.

Οι 5 πιο ακριβοί νομοί (Αμόλυβδη 95)

Νομός Κυκλάδων: 2,214€

Νομός Δωδεκανήσου: 2,163€

Νομός Ρεθύμνης: 2,145€

Νομός Κεφαλληνίας: 2,143€

Νομός Λασιθίου: 2,138€

Οι 5 πιο φθηνοί νομοί (Αμόλυβδη 95)