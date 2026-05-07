Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν οι τιμές των καυσίμων την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, με τον πανελλήνιο μέσο όρο της αμόλυβδης 95 οκτανίων να είναι στα 2,09€. Η εικόνα στην επαρχία και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές παραμένει αποκαρδιωτική για τους καταναλωτές, καθώς οι αποκλίσεις από τα αστικά κέντρα είναι χαοτικές.

Οι «ακριβοί» και οι «φθηνοί» της Ελλάδας

Η γεωγραφική κατανομή των τιμών επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι το κόστος μεταφοράς και η περιορισμένη προσφορά εκτοξεύουν τις τιμές στα ύψη, με τις Κυκλάδες να κατέχουν τα αρνητικά πρωτεία.

Οι 5 πιο ακριβοί νομοί (Αμόλυβδη 95)

  • Νομός Κυκλάδων: 2,214€
  • Νομός Δωδεκανήσου: 2,163€
  • Νομός Ρεθύμνης: 2,145€
  • Νομός Κεφαλληνίας: 2,143€
  • Νομός Λασιθίου: 2,138€

Οι 5 πιο φθηνοί νομοί (Αμόλυβδη 95)

  • Νομός Σάμου: 2,057€ (Αξιοσημείωτη εξαίρεση για νησί)
  • Νομός Φλώρινας: 2,063€
  • Νομός Σερρών: 2,068€
  • Νομός Ημαθίας: 2,071€
  • Νομός Ιωαννίνων / Κιλκίς / Πιερίας: 2,072€

