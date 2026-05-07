Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του αντισηπτικού χεριών ASEPTOMAN gel της εταιρείας Dr. Schumacher στην ελληνική αγορά.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι αλκοολούχο αντισηπτικό σε μορφή τζελ, το οποίο κυκλοφορούσε στη χώρα μέσω φαρμακείων αλλά και διαδικτυακών πωλήσεων.

Η απόφαση του ΕΟΦ

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η απαγόρευση αφορά το ASEPTOMAN gel καθώς το προϊόν διατέθηκε στην αγορά πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου. Η ενέργεια αυτή συνιστά παράβαση του άρθρου 17, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012.

Η εταιρεία BOURNAS MEDICALS, που λειτουργεί ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα όλους τους αποδέκτες και να προχωρήσει στην απόσυρση του αντισηπτικού από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση του ΕΟΦ θα ισχύει έως ότου εκδοθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας για το προϊόν.