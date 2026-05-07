Αύξηση εσόδων και ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Coca-Cola HBC AG κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,6% σε οργανική βάση, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική του Ομίλου.

Ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 9,6% σε οργανική βάση – ή κατά περίπου 3,5% χωρίς την επίδραση των τεσσάρων επιπλέον ημερών πωλήσεων – με τα ανθρακούχα αναψυκτικά να σημειώνουν άνοδο 9,4% και τα ποτά ενέργειας 27,0%.

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 1,8% σε οργανική βάση, χάρη στις στοχευμένες πρωτοβουλίες διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM), παρά τις διαφοροποιήσεις στο μείγμα χωρών.

Σε δημοσιευμένη βάση, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,0%, αποτέλεσμα της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης και μικρού οφέλους από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία κατά 110 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά από την αρχή του έτους.

Ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις αγορές

Η Coca-Cola HBC σημείωσε αύξηση του όγκου πωλήσεων και των καθαρών εσόδων σε οργανική βάση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές.

Στις αναπτυγμένες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,3% σε οργανική βάση, με ανθεκτικούς όγκους πωλήσεων και συγκρατημένη άνοδο των εσόδων ανά κιβώτιο. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, η αύξηση έφτασε το 10,3%, ενώ στις αναδυόμενες αγορές καταγράφηκε άνοδος 15,0%, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης στην Αφρική.

Νέα προϊόντα και στρατηγικές κινήσεις

Κατά το πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία υλοποίησε εκστρατείες «Coke and Meals» σε συνεργασία με τοπικές αγορές, ενώ παρουσίασε τη νέα συσκευασία της Coke Zero Sugar Zero Caffeine σε 16 χώρες.

Παράλληλα, λανσαρίστηκαν νέα προϊόντα Monster, όπως το Viking Berry και μια γεύση χωρίς ζάχαρη με τον Valentino Rossi. Ισχυρή ανάπτυξη παρατηρήθηκε και στην κατηγορία του καφέ εκτός σπιτιού, ενώ παρουσιάστηκαν καινοτόμα προϊόντα Powerade, αξιοποιώντας αθλητικές συνεργασίες όπως οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η εταιρεία ανανέωσε επίσης τους στόχους βιωσιμότητας με τη δημοσίευση του προγράμματος Mission Refresh.

Πορεία εξαγοράς και χρηματοδότηση

Η Coca-Cola HBC παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Στις 26 Μαρτίου εκδόθηκαν επιτυχώς ομόλογα ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματικού τιμήματος, ενώ έχουν ήδη ληφθεί τέσσερις από τις έξι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, Zoran Bogdanovic, δήλωσε: «Ξεκινήσαμε καλά τη χρονιά, με αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 11,6% και συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς, αντικατοπτρίζοντας την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων μας παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία σημείωσε πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής της, επενδύοντας στα προϊόντα 24/7 κατανάλωσης και κυκλοφορώντας καινοτόμα προϊόντα Monster και Powerade. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της βιωσιμότητας, επισημαίνοντας ότι η Coca-Cola HBC ανακηρύχθηκε για ένατη φορά ως η πιο βιώσιμη εταιρεία ποτών παγκοσμίως στους δείκτες Dow Jones Best-in-Class.

Κλείνοντας, ο Zoran Bogdanovic επεσήμανε ότι, παρά την αυξημένη γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα, η εταιρεία παραμένει πεπεισμένη πως το χαρτοφυλάκιο, οι δυνατότητες και οι άνθρωποί της θα της επιτρέψουν να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, επιβεβαιώνοντας τις χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις για το 2026.