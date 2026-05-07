Η επικείμενη άφιξη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει εντοπιστεί επιδημία χανταϊού, αναζωπυρώνει τις μνήμες των κατοίκων των Κανάριων Νησιών από την περίοδο των αυστηρών περιορισμών λόγω της πανδημίας της covid-19.

Το πλοίο, που μεταφέρει περίπου 150 άτομα, αναμένεται να καταπλεύσει στην Τενερίφη το Σάββατο. Η Ισπανία έκανε δεκτό το αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) να επιτραπεί ο ελλιμενισμός του στο λιμάνι Γραναδίγια, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης.

Το αρχιπέλαγος υπήρξε από τις πρώτες περιοχές της Ευρώπης όπου εφαρμόστηκε καραντίνα στις αρχές της πανδημίας. Τον Φεβρουάριο του 2020, περισσότεροι από 700 παραθεριστές είχαν αποκλειστεί σε ξενοδοχείο της Τενερίφης για 14 ημέρες, όταν οι αρχές επέβαλαν περιορισμούς προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του κορονοϊού.

Τα Κανάρια Νησιά έχουν βρεθεί αντιμέτωπα και με άλλες υγειονομικές κρίσεις, όπως η επιδημία του Έμπολα το 2014, ενώ η οικονομία τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές τονίζουν ότι έχουν επωμιστεί δυσανάλογο βάρος στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τη δυτική Αφρική.

“Είμαστε μια κοινότητα η οποία ήταν ήδη αρκετά ευέλικτη σε ό,τι αφορά την προσφορά βοήθειας στους άλλους και τη διευκόλυνση των ανθρώπων, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι υπερβολικό”, δήλωσε η 62χρονη κάτοικος Μαργαρίτα Μαρία. “Οι άνθρωποι φοβούνται, οι άνθρωποι ανησυχούν. Η Ισπανία είναι μια τεράστια χώρα με πολλά λιμάνια στα οποία θα μπορούσε να πάει το πλοίο”, πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, εξηγώντας πως το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε μεταδίδεται μόνο μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής.

Παρόλα αυτά, η είδηση για την άφιξη του MV Hondius έχει προκαλέσει ανησυχία για πιθανή εφαρμογή καραντίνας στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Τενερίφης, σύμφωνα με νοσηλεύτρια που μίλησε ανώνυμα.

“Θα είναι όπως με την covid (…) Οι άνθρωποι ανησυχούν για τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους συγγενείς και τους ευάλωτους”, είπε, εξηγώντας ότι το πρωτόκολλο του νησιού για τις μολυσματικές ασθένειες, αν ενεργοποιηθεί, επηρεάζει σχολεία και δομές υγείας.

Όπως ανέφερε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία, οι επιβάτες του πλοίου δεν εμφανίζουν συμπτώματα και θα επιστρέψουν στις χώρες τους, ενώ οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα.

Ορισμένοι κάτοικοι εκφράζουν δυσαρέσκεια, θεωρώντας ότι ο χαρακτηρισμός των Κανάριων Νησιών ως “ασφαλούς προορισμού” τα υποχρεώνει να επωμίζονται ευθύνες που άλλες τουριστικές περιοχές αποφεύγουν.

Η Μαδρίτη δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποιο θα είναι το ακριβές πλαίσιο στήριξης των τοπικών αρχών, που προσπαθούν να καθησυχάσουν την τουριστική αγορά, σύμφωνα με τον αρμόδιο για τον τουρισμό αξιωματούχο Λόπε Αλφόνσο.

Παράλληλα, κάποιοι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι το περιστατικό μπορεί να επηρεάσει την προγραμματισμένη επίσκεψη του πάπα στα Κανάρια Νησιά τον Ιούνιο.

“Μπορείτε να φανταστείτε τον πάπα με χανταϊό; Αυτός είναι ένας τίτλος πρωτοσέλιδου που δεν θέλουμε”, σχολίασε η κωμικός Ομάιρα Καθόρλα στο Instagram.