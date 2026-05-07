Η Τζέιν Φόντα αποχαιρέτησε δημόσια τον πρώην σύζυγό της Τεντ Τέρνερ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του σε ηλικία 87 ετών. Η διάσημη ηθοποιός τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που της χάρισε αυτοπεποίθηση και την έκανε να νιώσει πως την είχαν πραγματικά ανάγκη.

Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός ανάρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, αναφερόμενη τόσο στη σχέση τους όσο και στην προσωπικότητα του ιδρυτή του CNN. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001.

«Μπήκε ορμητικά στη ζωή μου, πανέμορφος, βαθιά ρομαντικός, σαν πειρατής και τίποτα δεν ήταν ξανά το ίδιο», έγραψε η Φόντα. «Με είχε ανάγκη. Κανείς μέχρι τότε δεν μου είχε δείξει ότι με χρειαζόταν. Και δεν μιλούσαμε για έναν συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά για τον δημιουργό του CNN και του Turner Classic Movies, τον άνθρωπο που είχε κατακτήσει το America’s Cup ως ένας από τους σπουδαιότερους ιστιοπλόους στον κόσμο».

Η ηθοποιός περιέγραψε τον Τέρνερ ως έναν άνθρωπο με «μεγάλη ζωή, λαμπρό μυαλό και εξαιρετικό χιούμορ», τονίζοντας παράλληλα ότι δίπλα του ένιωσε για πρώτη φορά πως κάποιος τη φρόντιζε ουσιαστικά. «Το να νιώθεις ταυτόχρονα ότι σε χρειάζονται και ότι σε φροντίζουν μπορεί να σε μεταμορφώσει», σημείωσε. «Ο Τεντ Τέρνερ με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στα πέντε παιδιά του Τέρνερ, με τα οποία διατήρησε στενή σχέση ως μητριά. «Είχα τέσσερις μητριές μεγαλώνοντας και ξέρω πόσο σημαντικές μπορούν να γίνουν στη ζωή ενός παιδιού. Προσπαθήσαμε όλοι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη, ανορθόδοξη οικογένεια και τους αγαπώ μέχρι σήμερα», ανέφερε.

Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης και ιδρυτής του CNN, απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο «Το Στόμα του Νότου» λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια πραγματική αυτοκρατορία στα μέσα ενημέρωσης.