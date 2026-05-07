Η Αυστραλία θα υποχρεώσει τους μεγάλους εξαγωγείς φυσικού αερίου της χώρας να διαθέτουν το 20% της παραγωγής τους για εγχώρια κατανάλωση, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Αυστραλός υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν.

Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε για να προστατεύσει την Αυστραλία από την “αστάθεια των παγκόσμιων τιμών”, σε μια αγορά που επηρεάζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο ίδιος. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σκοπεύει να διατηρήσει “ένα μεγαλύτερο μέρος του αερίου που χρειαζόμαστε στο έδαφός μας”, σημείωσε ο Μπόουεν.

Η Αυστραλία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), του οποίου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής.

Σύμφωνα με την Ασιατική Ένωση Φυσικού Αερίου και Ενέργειας, περίπου το 40% του LNG που καταναλώνει η Ιαπωνία προέρχεται από την Αυστραλία, η οποία παρέχει σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου και στην Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Ο Μπόουεν διαβεβαίωσε ότι “κανένα υφιστάμενο συμβόλαιο” δεν θα επηρεαστεί από το νέο μέτρο.

“Έχουμε διαβουλευτεί στενά με τους εμπορικούς μας εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι όλος ο κόσμος κατανοεί πως η Αυστραλία θα παραμείνει πάντα ένας αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας”, υπογράμμισε.

Χθες Τετάρτη ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι είχε δηλώσει ότι η χώρα του θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων για να προστατευθεί από οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση που ενδέχεται να προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Αυστραλία είναι ένα από τα λίγα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που δεν διαθέτει εθνικό απόθεμα, είχε υπενθυμίσει ο Μπόουεν.

Παράλληλα σήμερα ο Αυστραλός υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι η χώρα του, επίσης μεγάλος παραγωγός άνθρακα, προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα “επενδύοντας σε αξιόπιστες και κυρίαρχες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”.

Η Αυστραλία παρήγαγε 5.566 πετατζάουλ φυσικού αερίου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος (2024/25), που ισοδυναμούν με περισσότερα από 900.000 βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με τον οργανισμό Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), με έδρα τις ΗΠΑ ο οποίος διεξάγει έρευνες και αναλύσεις σχετικά με ζητήματα ενεργειακής οικονομίας και χρηματοδότησης.