Οι αγορές προβλέψεων επιτρέπουν στους καταναλωτές να διαπραγματεύονται συμβόλαια που συνδέονται με πραγματικά γεγονότα – από εκλογές και οικονομικά δεδομένα έως αθλητικά αποτελέσματα. Αν και μοιάζουν με στοιχήματα, λειτουργούν διαφορετικά, καθώς βασίζονται σε μηχανισμό τιμολόγησης που αντικατοπτρίζει την πιθανότητα ενός γεγονότος.

Τι είναι οι αγορές προβλέψεων

Πρόκειται για διαδικτυακές πλατφόρμες όπου οι χρήστες μπορούν να «ποντάρουν» στην έκβαση μελλοντικών γεγονότων. Οι αγορές αυτές λειτουργούν μέσω συμβολαίων γεγονότων, ενός χρηματοοικονομικού εργαλείου παρόμοιου με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Τα συμβόλαια συνήθως κοστολογούνται στο 1 δολάριο και βασίζονται σε δυαδικές επιλογές «ναι» ή «όχι». Όταν το γεγονός ολοκληρωθεί, το συμβόλαιο εξοφλείται ανάλογα με το αν συνέβη ή όχι.

Τα γεγονότα μπορεί να σχετίζονται με την οικονομία, την πολιτική, τον αθλητισμό ή ακόμη και με δηλώσεις δημόσιων προσώπων. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αγοράσει συμβόλαια που προβλέπουν τι θα πει ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Gavin Newsom, στην επόμενη συνέντευξη Τύπου του.

Ο νόμος Commodity Exchange Act παρέχει στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης των ΗΠΑ (CFTC) την εξουσία να καθορίζει ποια συμβόλαια αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον.

Η ραγδαία ανάπτυξη των prediction markets

Η άνθηση των αγορών προβλέψεων επιταχύνθηκε το 2024, χρονιά εκλογών στις ΗΠΑ. Η πλατφόρμα Kalshi, μια ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ξεκίνησε να προσφέρει συμβόλαια τύπου «Θα κερδίσει ο Trump τον Λευκό Οίκο;».

Έπειτα από νομικές διαμάχες με την CFTC, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Περιφέρειας Κολούμπια αποφάσισε υπέρ της Kalshi τον Οκτώβριο του 2024, επιτρέποντας στους καταναλωτές να ποντάρουν στα αποτελέσματα των εκλογών του Νοεμβρίου.

Η απόφαση αυτή άνοιξε τον δρόμο για νέες κατηγορίες συμβολαίων, πέρα από την πολιτική, καλύπτοντας τομείς όπως τα κρυπτονομίσματα, το κλίμα, τα χρηματοοικονομικά και τον αθλητισμό. Παράλληλα, πολλές πολιτείες και ρυθμιστικές αρχές παραμένουν επιφυλακτικές, θεωρώντας ότι πρόκειται για δικό τους πεδίο εποπτείας.

Πώς λειτουργούν οι αγορές προβλέψεων

Οι αγορές αυτές λειτουργούν ως ανταλλακτήρια όπου οι χρήστες αγοράζουν και πωλούν «μερίδια» της έκβασης ενός γεγονότος. Για παράδειγμα, μπορεί να προβλέπουν αν η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια ή αν ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα αυξηθεί τον επόμενο μήνα.

Αν κάποιος αγοράσει 100 συμβόλαια «ναι» για την πρόβλεψη ότι η τιμή του αργύρου θα ξεπεράσει τα 80 δολάρια, πληρώνοντας 30 σεντς ανά συμβόλαιο, και αυτό επαληθευτεί, θα λάβει 100 δολάρια, δηλαδή καθαρό κέρδος 70 δολαρίων.

Κόστη και προμήθειες

Οι τιμές των μεριδίων κυμαίνονται από 0 έως 1 δολάριο και αντικατοπτρίζουν τη συλλογική εκτίμηση της πιθανότητας ενός γεγονότος. Αν η πρόβλεψη επαληθευτεί, η απόδοση είναι 1 δολάριο ανά μερίδιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράσει συμβόλαιο για το αν η τιμή του bitcoin θα ξεπεράσει τα 100.000 δολάρια έναντι 33 σεντς, θα λάβει 1 δολάριο (μείον μικρή προμήθεια) αν αυτό συμβεί, ή τίποτα αν όχι.

Οι μεγαλύτερες πλατφόρμες στις ΗΠΑ το 2026

Οι κυρίαρχοι παίκτες είναι οι Kalshi και Polymarket. Ωστόσο, και άλλες πλατφόρμες όπως οι Webull, Robinhood και Crypto.com έχουν ενσωματώσει αγορές προβλέψεων στα συστήματά τους.

Σύμφωνα με έκθεση της Citizens Financial Group (Δεκέμβριος 2025), οι αγορές προβλέψεων αναμένεται να αποφέρουν έως και 10 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2030, έναντι περίπου 2 δισ. σήμερα.

Ρυθμιστικό πλαίσιο και νομικές προκλήσεις

Η CFTC αποτελεί την κύρια ρυθμιστική αρχή για τις αγορές προβλέψεων στις ΗΠΑ, καθώς εποπτεύει τις αγορές παραγώγων εμπορευμάτων. Ωστόσο, προκύπτουν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων με τις πολιτείες, που παραδοσιακά ρυθμίζουν τη δραστηριότητα τυχερών παιγνίων.

Όπως σημειώνει η Katherine Baker, επικεφαλής του τομέα gaming στη νομική εταιρεία Nelson Mullins, «η άνοδος των prediction markets αποκάλυψε μια μοναδική σύγκρουση ανάμεσα στη federal δικαιοδοσία και τους κρατικούς νόμους περί τυχερών παιχνιδιών».

Πολιτείες όπως η Νεβάδα και η Μασαχουσέτη θεωρούν τις αγορές προβλέψεων παράνομο τζόγο και έχουν κινηθεί νομικά εναντίον πλατφορμών. Ο δικηγόρος Alex Boris επισημαίνει πως «οι πολιτείες θα διεκδικήσουν φορολογικά έσοδα αντιμετωπίζοντας αυτές τις πλατφόρμες ως μη αδειοδοτημένο τζόγο».

Ο πρόεδρος της CFTC, Michael Selig, υπερασπίστηκε την ομοσπονδιακή αρμοδιότητα, δηλώνοντας πως «τα συμβόλαια γεγονότων επιτρέπουν τη διαχείριση κινδύνων και αποτελούν παράγωγα εμπορευμάτων, εντός της αποκλειστικής δικαιοδοσίας της CFTC».

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τις αγορές προβλέψεων αποτελεσματικές –ταχεία επίλυση και δυαδικά αποτελέσματα– είναι και αυτά που προκαλούν ρυθμιστικές ανησυχίες. Παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις για τις προσδοκίες του κοινού, αλλά ταυτόχρονα προσομοιάζουν με στοιχηματισμό.

Πλεονεκτήματα:

Χρήσιμες για βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

Καθαρά δυαδικά αποτελέσματα

Μειονεκτήματα:

Κίνδυνος εθιστικής συμπεριφοράς

Ασαφή όρια μεταξύ χρηματοοικονομικής αγοράς και τυχερών παιγνίων

Δεν προσφέρουν μακροπρόθεσμη απόδοση ή ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων

Φορολόγηση κερδών

Τα κέρδη από τις αγορές προβλέψεων θεωρούνται συνήθως φορολογητέο εισόδημα και αντιμετωπίζονται ως βραχυπρόθεσμα κεφαλαιακά κέρδη, καθώς τα περισσότερα συμβόλαια διακρατούνται για λιγότερο από ένα έτος.