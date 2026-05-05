Η φετινή σεζόν δεν εξελίχθηκε ιδανικά για τους Βάσκους, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει την περσινή αγωνιστική της εικόνα, με τα αρνητικά αποτελέσματα να οδηγούν τελικά στην αλλαγή στον πάγκο.

Ο Βαλβέρδε είχε γνωστοποιήσει την αποχώρησή του από τον σύλλογο πριν από περίπου ενάμιση μήνα , ολοκληρώνοντας την τρίτη του θητεία στη Μπιλμπάο, η οποία διήρκεσε τέσσερα χρόνια συνολικά.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο προχώρησε στην αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, με τον Έντιν Τέρζιτς να αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα του προπονητή, διαδεχόμενος τον Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της ομάδας.

«Γεια σε όλους. Είμαι εδώ σήμερα για να ανακοινώσω ότι δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι μια απόφαση που πήρα με τον καιρό, μια απόφαση που συζήτησα με τον σύλλογο, και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε δέκα κρίσιμα ματς στο πρωτάθλημα που απομένουν, ξεκινώντας αυτή την Κυριακή απέναντι στη Μπέτις. Δέκα αγώνες στους οποίους στοχεύουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στους οποίους έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στους οποίους θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και που, χωρίς αμφιβολία, μπορούμε να κερδίσουμε αν μείνουμε όλοι ενωμένοι», ήταν τα λόγια του Βαλβέρδε, την ημέρα που ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Ο 43χρονος τεχνικός προέρχεται από μια επιτυχημένη τετραετία στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, με κορυφαίες στιγμές την κατάκτηση του Κυπέλλου Γερμανίας το 2021 και την παρουσία στον τελικό του UEFA Champions League το 2024.

Ξεκινώντας νωρίς την προπονητική του καριέρα, ο Τέρζιτς κατάφερε να χτίσει ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό αγωνιστικό σύνολο στη Ντόρτμουντ. Ωστόσο, η πιο πικρή στιγμή της πορείας του ήταν το 2023, όταν η ομάδα του έχασε το πρωτάθλημα Γερμανίας στην τελευταία αγωνιστική από την Μπάγερν Μονάχου, παρά την ισοβαθμία μέχρι το φινάλε.