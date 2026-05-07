Είχαν μια πολύ σοβαρή συνεδρίαση, λέει, χθες στο ΠΑΣΟΚ, με αντικείμενο τη στρατηγική τους ενόψει των εκλογών του 2027. Χαρά στο κουράγιο τους των παιδιών! Εύγε! Αλλά δεν έχουν κάτι άλλο καλύτερο να κάνουν, για να ξοδέψουν τον χρόνο τους; Ρητορικό το ερώτημα, καθώς όλοι ξέρουμε ότι, αν είχαν, δεν θα ακολουθούσαν το επάγγελμα του πασόκου ή της πασόκας. Ομως, δεν έχουν λόγο να χάνουν χρόνο αναζητώντας στρατηγική, θέλω να πω, γιατί στρατηγική υπάρχει (όπως και λεφτά, ως γνωστόν…) και μάλιστα πραγματοποιείται.

Τη βλέπουμε καθημερινά, προκύπτει από τις θέσεις που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ, από τη στάση που επιδεικνύει σε θέματα τα οποία προϋποθέτουν συνεννόηση, ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες, όπως το ύφος με το οποίο εκστομίζουν τις μπαρούφες τους οι μεγαλοπασόκοι. Προσφάτως, λ.χ., ο Βελουχιώτης της περιοχής Ανακτόρων υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης ΓΑΠ και το περιβόητο «λεφτά υπάρχουν», ισχυριζόμενος ότι για όλα έφταιγαν «καπιταλιστικά μέτρα» της Ευρωπαϊκής Ενωσης. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο μήπως;

Να αφήσουμε όμως τον Βελουχιώτη στον αγώνα του και να πάρουμε τα σοβαρά της υπόθεσης ένα προς ένα. Η πολυθρύλητη διεύρυνση, κατ’ αρχάς, όχι μόνο γίνεται αποκλειστικά προς τα αριστερά, αλλά γίνεται και με αγορές «από το καλάθι», όπως το έθεσε προσφυώς η κ. Γιαννακοπούλου.

Το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ προς τον καλλιτεχνικό κόσμο, ειδικά δε στον κόσμο του μιούζικαλ με Πελεγρίνη και Φαραντούρη, λοιδορείται ως συναγωγή γυρολόγων. Το δε επιστέγασμα της διεύρυνσης αναμένεται να είναι η προσχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία μετά από μακρά περιπλάνηση στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και των θραυσμάτων του επιστρέφει στην κοιτίδα της, κατά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν. (Λογικό, διότι ο κ. Ανδρουλάκης θα χρειαστεί έμπειρα στελέχη με κυβερνητική πείρα, για να σχηματίσει την κυβέρνησή του…) Πάντως, ανεξαρτήτως της ποιότητας των μεταγραφών, είναι προφανές ότι το μόνο κριτήριο για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι το λεγόμενο αριστερό πρόσημο. Αριστερός να ‘ναι κι ό,τι να ‘ναι! (Θα μου πείτε, υπάρχει κεντρώος πρόθυμος να ενταχθεί σε αυτό το ΠΑΣΟΚ;)

Επειτα, είναι η υποκρισία που επέδειξε το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση των Ανεξαρτήτων Αρχών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο, διά του προέδρου του, είχε καταλήξει σε συμφωνία για δύο πρόσωπα, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα η χρονίζουσα εκκρεμότητα με την ηγεσία των Ανεξαρτήτων Αρχών. Οταν έκριναν όμως στο ΠΑΣΟΚ ότι μια συμφωνία τους με την κυβέρνηση, έστω και σε θεσμικό επίπεδο, θα τους άφηνε έκθετους στις επιθέσεις των άλλων κομμάτων της Αριστεράς, τότε υπαναχώρησαν.

Οταν η κυβέρνηση κατήγγειλε τη στάση τους, εκείνοι αρχικά έκαναν ότι δεν ξέρουν. Οταν όμως παρουσιάστηκαν αδιάψευστα στοιχεία για τη συνεννόηση, τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν διάφορα ηρωικά και περήφανα, ότι δεν καταδέχονται να κάνουν παζάρια και άλλα τέτοια σαχλά, λες και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πόλεμο με την κυβέρνηση και το κατηγορούν ότι διαπραγματεύεται παρασκηνιακά με τον εχθρό. Παιδιά, ηρεμήστε, δεν είναι πόλεμος! Δημοκρατία το λένε και βασίζεται στον διάλογο και τη συνεννόηση.

Σχετικά, τέλος, με τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, διά στόματος του προέδρου του μάλιστα, για την άμεση νομοθέτηση της τετραήμερης εργασίας δεν χρειάζονται πολλά, διότι δεν σηκώνει σοβαρή συζήτηση. Θα ήταν σαν να καθόμασταν να συζητήσουμε σοβαρά το αλήστου μνήμης πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο μόνος, πιστεύω, που θα εκτίμησε την εξυπνάδα αυτής της ιδέας – ίσως να τη ζήλεψε κιόλας – πρέπει να ήταν ο Αλέξης Καραμήτρος. Δεν κάνω τυχαία τη σύγκριση με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, γιατί η επιπολαιότητα της συγκεκριμένης θέσης είναι συριζαϊκής ποιότητας.

Ολα αυτά και πόσα άλλα ακόμη είναι οι τελίτσες, που αν τις ενώσεις μεταξύ τους σωστά σχηματίζουν τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και λέγεται συριζοποίηση. Δεν χρειάζεται να σπάνε τα κεφάλια τους, προκύπτει μόνη της, αβίαστα, από αυτά που λένε και κάνουν. Για να παραφράσω το γνωστό σύνθημα, η στρατηγική τους είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του μέλλοντός τους. Ενδιαφέρουσα ειρωνεία, αν σκεφτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταστράφηκε, επειδή δεν μπόρεσε να μεταλλαχτεί ομαλά σε ΠΑΣΟΚ· και τώρα βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μεταλλάσσεται σε ΣΥΡΙΖΑ…