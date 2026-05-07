Στο χθεσινό Πολιτικό Συμβούλιο, η Εφη Χαλάτση, της ομάδας Γερουλάνου, είπε στον αρχηγό πως η απόφαση του Συνεδρίου για το όριο των θητειών «πρέπει να ισχύει για όλους – και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται». Σε ελεύθερη απόδοση από την πασοκική διάλεκτο: πρέπει να ισχύει και για τον Καστανίδη και για την Τζάκρη. Η εθνομητέρα της Πέλλας αναμένεται στο ΠΑΣΟΚ αλλά δεν προσδοκούν όλοι την επιστροφή της. Λογικό, γιατί το κάρμα εκτός από beast, που λέει η Θεοδώρα, είναι και bitch.

Σταθμά

Ο Χρήστος Γιαννούλης έγινε ένας από τους πολλούς αντιπολιτευόμενους που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη διερεύνηση πολιτικών ευθυνών. Μάλιστα, προσέθεσε πως για κυβερνητικά στελέχη της ΝΔ επιλέγεται «μια προνομιακή μεταχείριση στα όρια της συγκάλυψης». Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι από την αντιπολίτευση το λένε φωναχτά (αφού έχουν ορθώς διακρίνει μια εξαιρετική ευκαιρία για κριτική), αλλά το ίδιο σκέφτονται και πολλοί νεοδημοκράτες. Οπότε το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι μεγαλύτερο απ’ όσο υπολογίζει.

Δόκτωρ

Εκεί που τσακωνόταν με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας χθες στη Βουλή, λέει ο Νότης Μηταράκης πως η ΝΔ συμφωνεί με την επιλογή του «δόκτωρ Μιχαλόπουλου» ως τακτικού μέλους στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οπότε, τον ρωτάει αυτή «Δόκτωρ; Ο δόκτωρ, του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;» κι εκείνος αντιτείνει «είναι ξενικό και δεν κλίνεται». Μια χαρά κλίνεται αν ξέρεις γραμματική. Ο δόκτωρ, του δόκτορος, τον δόκτορα κ.λπ., κ.λπ.

Ρουσφέτια

Αφού επικαλέστηκε τα γνωστά επιχειρήματα περί εξυπηρέτησης αγροτών που αντιμετώπιζαν γραφειοκρατικά προβλήματα, ο Σπήλιος Λιβανός δήλωσε ον κάμερα «εγώ, στην πολιτική μου σταδιοδρομία, κατηγορούμαι, κυρίως από τους ψηφοφόρους μου στην Αιτωλοακαρνανία, ότι δεν κάνω ρουσφέτια». Το παραθέτω για να δείτε πως οι γαλάζιοι μπορούν να φτάσουν την υπερβολή στην άκρη της για χάρη της υπερασπιστικής γραμμής που έχουν επιλέξει. Ενας οπαδός του πολιτικού ρεαλισμού θα συνιστούσε λίγη αυτοσυγκράτηση επειδή – όπως λέει και μια αραβική παροιμία – η πολλή λιακάδα δημιουργεί έρημο.