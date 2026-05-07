Το τραγικό τροχαίο στην Κρήτη, το 2023, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του Κώστα Παρασύρη, αποτέλεσε την απαρχή μιας αλυσίδας δραματικών γεγονότων που κορυφώθηκαν με τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Cretalive, βίντεο από τη μοιραία νύχτα της 20ης Οκτωβρίου 2023 αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές πριν το δυστύχημα.

Στο αυτοκίνητο που κινείτο στην παραλιακή λεωφόρο επέβαινε ως συνοδηγός ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ο τότε 18χρονος Νικήτας Γεμιστός. Όπως φαίνεται στα πλάνα, το όχημα ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα.

Από την πρόσκρουση, ο 17χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύτηκε για 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Νικήτας τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και χρειάστηκε μακρά νοσηλεία.

Όταν ο Νικήτας συνήλθε, το πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν για τον φίλο του, τον Γιώργο. Ο 21χρονος επιθυμούσε, σύμφωνα με μαρτυρίες, να εκδικαστεί η υπόθεση, ελπίζοντας ότι ο πατέρας του Γιώργου θα κατανοούσε πως δεν έφερε ευθύνη για το δυστύχημα και θα άλλαζε στάση απέναντί του.

Η δολοφονία στην Αμμουδάρα και το ξέσπασμα στην κηδεία

Το απόγευμα της Τρίτης (05/05), στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, ο οποίος τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης πυροβόλησε έξι φορές τον νεαρό στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία.

Στην κηδεία του Νικήτα, στον Χώνο Μυλοποτάμου, επικράτησε οργή και συγκίνηση. Η αδερφή του φώναζε, μαζί με συγγενείς, «Φύγετε, ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», απευθυνόμενη σε αστυνομικούς που παρευρέθηκαν. Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον γιο του Κώστα Παρασύρη και άνοιξε τον «κύκλο αίματος στην Κρήτη» επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, φωτίζοντας τις τραγικές διαστάσεις μιας υπόθεσης που συγκλόνισε ολόκληρο το νησί.