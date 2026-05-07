«Οι Εργατικοί οδεύουν προς τη χειρότερη επίδοσή τους σε τοπικές εκλογές, δείχνει ανάλυση δεδομένων, σε ένα πλήγμα που θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ» σχολιάζει η «Guardian» για τη σημερινή εκλογική «σούπερ Πέμπτη» στη Μεγάλη Βρετανία. Κρίνονται περισσότερες από 5.000 έδρες σε 136 τοπικά συμβούλια και η εκλογή έξι δημάρχων στην Αγγλία, καθώς και η ανάδειξη νέων, αποκεντρωμένων κοινοβουλίων στην Ουαλία και στη Σκωτία.

Συνδυαστικά, πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις γενικές εκλογές του 2024. Σε αντίθεση με την προ διετίας θριαμβευτική νίκη τους, που τερμάτισε την 14ετή κυριαρχία των Συντηρητικών, το Εργατικό Κόμμα υπό την πρωθυπουργία του Στάρμερ αναμένεται να υποστεί εκλογική πανωλεθρία.

Στην Αγγλία, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι θα χάσει έως και 2.000 έδρες σε τοπικά συμβούλια, ακόμη και σε προπύργιά του, με μεγάλους κερδισμένους το ακροδεξιό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ και τους πολιτικά ανανήψαντες Πράσινους, αλλά και ενισχυμένους τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες.

Στη Σκωτία, δεν αποκλείεται να πέσει στην τρίτη θέση, πίσω από το Reform, με το αποσχιστικό Εθνικό Κόμμα Σκωτίας να διατηρεί την πρωτιά, χωρίς όμως βέβαιη την αυτοδυναμία. Στην Ουαλία, κινδυνεύει να χάσει πάνω από ήμισυ των έως τώρα ποσοστών του και την πρωτοκαθεδρία που διατηρεί από συστάσεως του ουαλικού κοινοβουλίου, καθώς το Reform και το εθνικιστικό-αποσχιστικό Plaid Cymru διαγκωνίζονται πια για την πρώτη θέση.

Εάν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και το κυβερνών κόμμα υποστεί μια τόσο συντριπτική ήττα, οι φωνές για εκπαραθύρωση του Στάρμερ από την ηγεσία των Εργατικών και το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ αναμένεται να δυναμώσουν ακόμη περισσότερο, παρά το ότι και οι Συντηρητικοί αναμένεται επίσης να υποστούν σημαντικές εκλογικές απώλειες.

Βαριά πλήγματα

Το προφίλ του – αντιδημοφιλούς πλέον – βρετανού πρωθυπουργού έχει ήδη υποστεί το τελευταίο διάστημα βαριά πλήγματα με το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ, την κατάσταση της οικονομίας και τις συνεχείς αποκλίσεις από το μανιφέστο των Εργατικών, οι οποίες έχουν αποξενώσει τους προοδευτικούς ψηφοφόρους. Σε μια διεθνώς δύσκολη συγκυρία, η πολιτική μακροημέρευσή του θεωρείται εξαιρετικά επισφαλής. «Μια ομάδα ειδικών συμβούλων θα είναι στη Ντάουνινγκ Στριτ την Παρασκευή για να βοηθήσει ουσιαστικά στην προστασία του από πιθανές αμφισβητήσεις της ηγεσίας του» δήλωσε χθες ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στη «HuffPost UK».

Παρασκηνιακό παζάρι

Πηγές των «Times» αναφέρουν ότι ο Στάρμερ ετοιμάζει μετεκλογική ομιλία με μια «μεγάλη προσφορά» για να διατηρήσει τη θέση του. Κατά την «Daily Mail», βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα παρασκηνιακό παζάρι με υπουργούς για την παραμονή του στην πρωθυπουργία, με αντάλλαγμα να άρει την αντίθεσή του στην επιστροφή του αριστερού εσωκομματικού «δελφίνου» του, νυν δημάρχου του Ευρύτερου Μάντσεστερ, Αντι Μπέρναμ, στη Βουλή των Κοινοτήτων. «Οι υποστηρικτές της ιδέας λένε ότι αυτό θα απέτρεπε τη βύθιση των Εργατικών σε μια χαοτική, αιφνίδια αναμέτρηση για την ηγεσία και θα έδινε στον πρωθυπουργό μια τελευταία ευκαιρία» αναφέρει το δημοσίευμα. «Ταυτόχρονα, όμως, θα άφηνε έναν έτοιμο διάδοχο σε περίπτωση που ο σερ Κιρ αποτύχει τον επόμενο μήνα».

Ο Νάιτζελ Φάρατζ

Αυτά, ενώ οι μεν Πράσινοι ευελπιστούν να αναδειχθούν μέσα από τις σημερινές κάλπες ως η πραγματικά αριστερή εναλλακτική λύση απέναντι σε ένα Εργατικό Κόμμα σε υπαρξιακή κρίση, ο δε Φάρατζ διακηρύττει ότι το Reform θα παγιωθεί από αύριο ως «το μοναδικό πραγματικά εθνικό κόμμα». Προσώρας, το σίγουρο είναι ότι η κυριαρχία των Εργατικών και των Συντηρητικών «που καθόρισε τον βρετανικό πολιτικό ανταγωνισμό τον 20ό αιώνα έχει καταρρεύσει παντού, εκτός από το Ουέστμινστερ» παρατηρεί ο αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής της «Guardian» Ράφαελ Μπερ.

«Ο σκωτσέζικος και ο ουαλικός εθνικισμός θα ριζοσπαστικοποιηθεί περαιτέρω εάν το Reform UK καθορίσει τον τόνο της συζήτησης γύρω από τη συμπερίληψη στο βρετανικό κράτος» προειδοποιεί. Η δε Βρετανία «θα εξακολουθεί να έχει μια κυβέρνηση των Εργατικών με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία» επισημαίνει. «Ομως ο Κιρ Στάρμερ θα ηγείται ενός κόμματος χωρίς σαφή πολιτική “έδρα” ή ταυτότητα» για όσο παραμείνει στην εξουσία.