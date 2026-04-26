Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και χαρακτήρισε «σοκαριστικό» το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια δεξίωσης των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον.

Δήλωσε την «απέραντη ανακούφισή» του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς.

«Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», ανέφερε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των δημοκρατικών αξιών.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, τοπική ώρα, λιγότερο από 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του βασιλιά Καρόλου Γ’ στην Ουάσινγκτον για επίσημη επίσκεψη.