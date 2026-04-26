Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου παρευρίσκονταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια. Η ανάρτηση του πρωθυπουργού έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (26.4.26).
«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.
Ο πρωθυπουργός καταλήγει υπογραμμίζοντας: «Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».
The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It’s a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026
- Μητσοτάκης για επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία
