Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου παρευρίσκονταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια. Η ανάρτηση του πρωθυπουργού έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (26.4.26).

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός καταλήγει υπογραμμίζοντας: «Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».