Ο Άρης ήταν ίσως εκείνος ο έμμεσος ενδιαφερόμενος που… καιγόταν περισσότερο από κάθε άλλον για την έκβαση του χθεσινού τελικού Κυπέλλου.

Το κακοστημένο format του πρωταθλήματος εκτέθηκε για δεύτερη σερί χρονιά, ασχέτως εάν αποτελεί μία κατάσταση που φέτος ευνόησε τους Θεσσαλονικείς ενώ πέρυσι έγινε… φωτογραφικά για αυτούς.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ καθιστά αδιάφορο το υπόλοιπο των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8. Mία συνθήκη στην οποία αποτυπώνεται η αποτυχία του format αλλά και της απόφασης ο τελικός να διεξαχθεί πριν το φινάλε αυτής της εξτρά διαδικασίας του πρωταθλήματος.

Για τον Άρη, η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Πόσο μάλλον όταν μπήκε στη διαδικασία των πλέι οφ με διαφορά έξι βαθμών από αυτήν (αρχικά ήταν στους 12). Γρήγορα, όμως, πλησίασε τον Λεβαδειακό σε απόσταση τριών βαθμών και με… έδαφος μπροστά του για να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι όπως ήρθαν όμως τα πράγματα, μένει μόνο με το ονόρε και το γόητρο της 5ης θέσης.

Αυτό είναι το μόνο κίνητρο που μπορεί να… σπρώξει από αύριο (27/04) τους παίκτες που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις και θα κληθούν να διαχειριστούν μία εντελώς νέα πραγματικότητα από εκείνη την οποία άφησαν στην προπόνηση της περασμένης Πέμπτης.

Η πρώτη σημείωση στο «χάρτη» και ο αστερίκος

Ο Άρης έχει, λοιπόν, το πρώτο δεδομένο της νέας σεζόν, ότι δηλάδή δεν θα παίξει Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η έναρξη της προετοιμασίας ορίζεται περίπου λίγο μετά τις αρχές Ιουλίου, προσφέροντας μπόλικο χρόνο για να πάρθουν όλες εκείνες οι αποφάσεις που πρέπει. Είτε αυτές εκπορεύονται από την τωρινή διοίκηση είτε από μία διάδοχη κατάσταση.

Αυτός είναι και ο μεγάλος αστερίσκος που… σκεπάζει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Οι κινήσεις του Ερασιτέχνη και όσα ακούγονται στον γεινικότερο περίγυρο, αποτυπώνουν την πίεση και την ανάγκη που εκφράζεται για μία διάδοχη κατάσταση που θα αναβαθμίσει το κλαμπ. Εδώ και αρκετές μέρες φαίνεται να κινείται κάτι, δίχως όμως τίποτε να είναι δεδομένο.

Για την ώρα, ο Άρης πορεύεται με τον Θεόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος πλέον έχει το ερέθισμα για να προχωρήσει σε μία πρώτη υλοποίηση του σχεδιασμού τον οποίο… τρέχει καιρό τώρα για τη νέα σεζόν. Και ορθώς πράττει. Μεταγραφές, αποχωρήσεις και ανανεώσεις μπορούν να προχωρήσουν πλέον, από τη στιγμή που τα τέσσερα τελευταία ματς έχουν τυπικό χαρακτήρα.