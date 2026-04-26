Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε στην ομιλία του στη συνεδρίαση της νέας ΚΕ πως το σύστημα Μητσοτάκη επιχειρεί να μετατρέψει τις εκλογές σε μια αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση.

«Ας μιλήσουμε καθαρά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι για το κόμμα του υπάρχει μόνο μία μάχη: η μάχη για την πρώτη θέση και την πολιτική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ πέρα από αυτόν, καθώς «αυτό ζητάει η κοινωνία». «Οι Έλληνες διεκδικούν μια καλύτερη ζωή και έχουμε χρέος να τους την προσφέρουμε», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στη Μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση;». «Τα πράγματα είναι απλά», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνοντας πως «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει παρελθόν την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Τι είπε για την κυβέρνηση

Κάθε μέρα που περνάει αποκαλύπτεται το εύρος της απαξίωσης του κράτους δικαίου στη χώρα, αλλά και το βάθος της διαφθοράς του δήθεν επιτελικού κράτους, συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Ο α λα καρτ ευρωπαϊσμός της κυβέρνησης προσβάλλει τον ελληνικό λαό, πλήττει τους θεσμούς και πλήττει την εικόνα της χώρας. Εκείνοι που επικαλούνταν τον «ευρωπαϊσμό» τους, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι θα καταργήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με «έναν νόμο και ένα άρθρο».

Πριν καν οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας φτάσουν από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, το Μαξίμου έσπευσε να στείλει το μήνυμα: «έχετε το πράσινο φως για τη συμμετοχή σας στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές».

Αυτό δεν λέγεται κομματικός πατριωτισμός. Είναι ένα κυνικό ντιλάρισμα σε δημόσια θέα! Μέσα στην εβδομάδα, η κ. Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών παραδέχθηκε ότι η σκιά της διαφθοράς πέφτει βαριά πάνω από τη χώρα μας, λέγοντας ότι «κουράστηκε να ακούει ότι έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα».

Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση που επιτίθεται στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και στις Ανεξάρτητες Αρχές; Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε εγκληματικές οργανώσεις και κυκλώματα που δρουν μέσα σε θεσμούς όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που απομυζούν και λεηλατούν τους ευρωπαϊκούς πόρους με την ανοχή της κυβέρνησης;

Η ύβρις πάντοτε τιμωρείται. Και η τιμωρία θα έρθει πρώτα απ’ όλα από τον ελληνικό λαό, που θα επιλέξει την Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εμείς δεν υποτασσόμαστε στη μοιρολατρία. Πιστεύουμε ότι μπορούμε — και αξίζουμε — να κάνουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα για την Ελλάδα.

Γιατί η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά, αυτοί την οδηγούν πίσω. Ψάχνοντας συνεχώς συμψηφισμούς στο παρελθόν για την πλήρη αδυναμία τους να οικοδομήσουν μια σύγχρονη Ελλάδα.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ξεκίνησε ως κυβέρνηση των «αρίστων» και κατέληξε μια κυβέρνηση παλαιοκομματική, πελατειακή, με ρεκόρ απευθείας αναθέσεων και κατασπατάλησης των δημόσιων πόρων. Εκείνοι που επικαλούνταν τον σεβασμό στους θεσμούς πριν γίνουν κυβέρνηση, είναι οι ίδιοι που έφτιαξαν το παρακράτους των υποκλοπών».

Η αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε στο θέμα των υποκλοπών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συγκάλυψη και έλλειψη πολιτικού θάρρους. Στη συζήτηση για το κράτος δικαίου που προκάλεσε η παράταξή του στη Βουλή, ζήτησαμε, όπως είπε, από τον Πρωθυπουργό να διαψεύσει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του απόστρατου Ισραηλινού, ο οποίος συνέδεσε την κυβέρνηση με το λογισμικό Predator.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Ο Πρωθυπουργός επέλεξε και πάλι να κρυφτεί. Δεν είχε το πολιτικό σθένος να απαντήσει στους δημόσιους εκβιασμούς του κ. Ντίλιαν, που τάχα προσποιήθηκε ότι δεν τον γνωρίζει μπερδεύοντας το όνομα του. Η διαφορά είναι ότι τον Μπόμπ Ντίλαν τον ακούγαμε όλοι. Ενώ ο κ. Ντίλιαν ΑΚΟΥΓΕ τους υπουργούς σας, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, εισαγγελείς και δημοσιογράφους.

Σταματήστε, λοιπόν, τους θεατρινισμούς, όταν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η υπόθεση επιστρέφει για να ερευνηθούν όσα με βιασύνη αρχειοθετήθηκαν, γιατί τότε ο κ. Ζήσης και η κ. Αδειλίνη είχαν καταλήξει ότι δεν υφίσταται σύνδεση του κράτους με το predator. Αναντίλεκτα!

Σήμερα λοιπόν, περιμένω από την ανώτατη δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων Κάθε μέρα που περνάει υπάρχει ο κίνδυνος να παραγραφούν αξιόποινες πράξεις. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Και είναι το δημοκρατικό μας καθήκον να ρίξουμε φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση».

Κάλεσμα για κάλπες

Δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με κάθε κόστος, δεν επιδιώκω να κατακτήσω την εξουσία με επώδυνους συμβιβασμούς, είπε σε άλλο σημείο και τόνισε στη συνέχεια: [Η πολιτική αλλαγή δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Είναι θέμα αξιών. Δεν συμβιβάζομαι ούτε με τη μικρή, καθημερινή διαφθορά — δεν συμβιβάζομαι με τη μεγάλη διαπλοκή και το παρασκήνιο που θέλει να ορίζει τα πολιτικά πράγματα της πατρίδας μας.

Σε αντίθεση με τα απαξιωμένα συστήματα εξουσίας που κυβέρνησαν τη χώρα την τελευταία δεκαετία -απέναντι στους αμετανόητους που μένουν προσκολλημένοι στις χειρότερες πρακτικές.

Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα: Θα εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της ΝΔ, που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο για ημέτερους και ισχυρά καρτέλ;

Ή θα επιλέξει μια Ελλάδα για όλους, με μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί μόνο το δημόσιο συμφέρον; Σας καλώ να μην γίνει η απογοήτευση και ο θυμός σας, συμβιβασμός, ψήφος διαμαρτυρίας ή αποχή. Ελάτε να δώσουμε τα χέρια, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε μαζί τη σύγχρονη Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Μαζί στην πρώτη γραμμή του αγώνα,

Μαζί για την πολιτική αλλαγή,

Μαζί για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία,

Μαζί για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή,

Μαζί για τη νίκη της δημοκρατικής παράταξης,

Μαζί για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ».