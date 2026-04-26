Νέα νομοθεσία για το ΚΤΕΟ προβλέπει ότι όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει πλέον να υποβάλλονται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο, με τους οδηγούς να καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο εποπτείας.

Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η βελτίωση της κατάστασης του οδικού δικτύου αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτείας. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες των αρμόδιων αρχών αποδεικνύουν τη βούληση για πιο ουσιαστικό έλεγχο και συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πέρα από την αυστηροποίηση των ελέγχων για παραβάσεις, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική κατάσταση των οχημάτων και στις εκπομπές ρύπων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Στόχος είναι η σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων οχημάτων και η διασφάλιση ότι όσα κυκλοφορούν, πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Με τις νέες ρυθμίσεις, καταργείται η δυνατότητα έκδοσης Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) από συνεργεία, υποχρεώνοντας τους ιδιοκτήτες να απευθύνονται αποκλειστικά σε δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει τη διαδικασία και το κόστος, εισάγοντας ένα πιο αυστηρό, αλλά και πιο διαφανές σύστημα ελέγχου.

Η έκδοση της Κ.Ε.Κ. θα πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά από τα ΚΤΕΟ, σε ετήσια βάση, με κόστος που εκτιμάται μεταξύ 10 και 12 ευρώ. Πίσω από τη ρύθμιση αυτή βρίσκεται η ανάγκη για ενισχυμένο έλεγχο εκπομπών ρύπων, αλλά και η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων, ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές από φαινόμενα παραποίησης οδόμετρων.

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Μεταφορών: Τεχνικός Έλεγχος – Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων, Συγκοινωνιακοί Φορείς, Επιβατικές – Οδικές – Εμπορευματικές Μεταφορές, Ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και άλλες διατάξεις», που τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση, το άρθρο 7 αναφέρει:

«Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, όπως καθορίζονται από τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) της χώρας. Οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων που έχουν εκδοθεί από συνεργεία διατηρούν την ισχύ τους μέχρι τη λήξη τους».

Πρόστιμα και κυρώσεις

Η έλλειψη Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων τιμωρείται με πρόστιμα από 30 έως 350 ευρώ, ανάλογα με την παράβαση. Τα 30 ευρώ επιβάλλονται όταν η κάρτα έχει εκδοθεί αλλά δεν βρίσκεται στο όχημα, ενώ τα 50 ευρώ ισχύουν όταν δεν έχει εκδοθεί αλλά το όχημα βρίσκεται εντός ορίων ρύπων.

Σε περίπτωση που το όχημα υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, το πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος έως 70 ημέρες και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές διορθώσεις.