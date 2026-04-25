Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σήμερα Σάββατο (25/4) μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, λίγο πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, ότι το Ιράν απέστειλε «πολύ καλύτερη» προσφορά, λίγα λεπτά αφότου εκείνος ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αν υπήρξε κάποια αλλαγή, που τον οδήγησε να ματαιώσει την αποστολή των εκπροσώπων του στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με το Ιράν. Η απάντησή του ήταν σύντομη: «Τίποτα». Στη συνέχεια υποστήριξε, ότι έλαβε μια βελτιωμένη πρόταση, λίγο μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης του ταξιδιού. «Μας έδωσαν ένα έγγραφο, που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο. Και ενδιαφέρον είναι, ότι αμέσως μόλις το ακύρωσα (σ.σ. το ταξίδι), μέσα σε 10 λεπτά λάβαμε ένα νέο έγγραφο, που ήταν πολύ καλύτερο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όταν κλήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης, ο Τραμπ απάντησε, ότι το Ιράν πρότεινε «πολλά, αλλά όχι αρκετά».

ΗΠΑ Vs Ιράν: Ποιος θα αντέξει περισσότερο την πίεση

Την ίδια ώρα, ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν στραγγαλίζει τους κύριους οικονομικούς διαδρόμους της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αφήνοντας την Τεχεράνη αντιμέτωπη με μια επικείμενη κρίση αποθήκευσης του παραγώμενου πετρελαίου και τους πολίτες της να παλεύουν με τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων και την αυξανόμενη ανεργία. Ωστόσο, εκτός εάν είναι διατεθειμένη να επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό για μήνες ακόμη, θα είναι δύσκολο για την Ουάσιγκτον να διαλύσει πλήρως μια ιρανική οικονομία, που έχει περάσει χρόνια προσαρμοζόμενη στην πίεση των ΗΠΑ και στις εξουθενωτικές κυρώσεις.

Και όσο κι αν υποφέρει το Ιράν, οι ηγέτες του θα γνωρίζουν, ότι και ο Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αντιμετωπίζει αυξανόμενες αντιδράσεις για τον πόλεμο στο εσωτερικό των ΗΠΑ και τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές που διαφαίνεται να πλησιάζουν. Η Τεχεράνη μπορεί να έχει υπολογίσει, ότι ο Τραμπ θα… ανοιγοκλείσει πρώτος τα μάτια.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το CNN, μόλις πριν από τρεις μήνες η ιρανική κυβέρνηση βρισκόταν στο χείλος της κατάρρευσης, αφού οι πολίτες της χώρας βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τον κακή κατάσταση της οικονομίας. Στην ίδια κυβέρνηση δόθηκε σανίδα σωτηρίας, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις επιθέσεις τους και τώρα η ιρανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το πρόσχημα του πολέμου, για να δικαιολογήσει τις άσχημες οικονομικές συνθήκες σε ένα έθνος 92 εκατομμυρίων.

«Το Ιράν είχε ήδη αντιμετωπίσει την εκστρατεία μέγιστης πίεσης κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου του κατά το ήμισυ», δήλωσε στο CNN ο Esfandyar Batmanghelidj, Διευθύνων Σύμβουλος του think tank Borse and Bazaar. Πρόσθεσε δε, ότι «εάν ο αποκλεισμός διαρκέσει για μήνες, σίγουρα θα επηρεάσει τις οικονομικές προοπτικές του Ιράν, αλλά η ιρανική προσδοκία είναι, ότι οι ίδιες οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση για τόσο πολύ καιρό».