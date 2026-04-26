Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο, μέσα από την κατάθεση της φίλης της συντρόφου του 20χρονου δράστη.

Η μάρτυρας περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι ο νεαρός παραδέχθηκε με ψυχρότητα την πράξη του στη σύντροφό του, υποστηρίζοντας πως το έκανε για χάρη της σχέσης τους. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η φίλη της συντρόφου του 20χρονου ανέφερε, ότι έμαθαν για το μαχαίρωμα με καθυστέρηση, καθώς ο δράστης απέκρυπτε την αλήθεια. «Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο 20χρονος απάντησε, ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να την ενοχλεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε, ότι ο νεαρός τους έδειξε φωτογραφία στο κινητό του με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε, το οποίο ήταν γεμάτο αίματα. «Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε ότι τον είχε σκοτώσει. Νόμιζε ότι τον είχε τραυματίσει», κατέθεσε η φίλη της 20χρονης. Όπως αναφέρθηκε, κανείς δεν αποκάλυψε την αλήθεια στις Αρχές, παρά μόνο ώρες αργότερα, όταν ο 21χρονος φίλος του δράστη αποφάσισε να παρουσιαστεί στην αστυνομία.

Ο 20χρονος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή του Ναυτοδικείου, καθ΄ψς υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό, την Τρίτη 28 Απριλίου, ενώ η σύντροσός του, η φίλη της και ο 21χρονος φίλος του θα δικαστούν για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία στο Αυτόφωρο την Δευτέρα 27 Απριλίου.