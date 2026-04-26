Ύστερα από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ έζησε τη μεγάλη του στιγμή, με τους παίκτες της ομάδας να σηκώνουν το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στον ουρανό του Πανθεσσαλικού.

Οι Κρητικοί κατέκτησαν το τρόπαιο, διαδεχόμενοι τον Ολυμπιακό, αφού επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση, φτάνοντας έτσι στη δεύτερη κατάκτηση στην ιστορία τους στον θεσμό.

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο έγινε σκηνικό ιστορικών στιγμών, με την απονομή και την ανύψωση του Κυπέλλου να αποτελούν ένα από τα πιο ξεχωριστά στιγμιότυπα της βραδιάς στον Βόλο.

