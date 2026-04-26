Βαρύ ήταν το κλίμα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό, με την ήττα από τον ΟΦΗ με 3-2 στην παράταση να φέρνει έντονη απογοήτευση και αντιδράσεις από τον κόσμο.

Η εικόνα της ομάδας στον τελικό δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, με αποτέλεσμα να χαθεί και ο δεύτερος μεγάλος στόχος της σεζόν. Έτσι, η χρονιά κλείνει χωρίς τίτλο για τον «Δικέφαλο του βορρά», σε μια περίοδο που είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω της συμπλήρωσης 100 χρόνων ιστορίας.

Το συγκεκριμένο τρόπαιο είχε ξεχωριστό βάρος για τους φίλους του ΠΑΟΚ, τόσο αγωνιστικά όσο και συμβολικά, εξαιτίας των δύσκολων στιγμών που βίωσε ο σύλλογος μέσα στο 2026. Η ήττα με 3-2, σε συνδυασμό με την εμφάνιση της ομάδας, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια.

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες, ενώ από την εξέδρα ακούστηκε το σύνθημα «βαριά, βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα», αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατούσε.

Αντιδράσεις υπήρξαν και κατά τη διάρκεια της απονομής, με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ να δέχονται την έντονη κριτική των φιλάθλων που παρέμειναν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.