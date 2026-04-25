Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι σύμφωνα με υπολογισμούς που έχει ολοκληρώσει, ο Κορινθιακός Κόλπος βρίσκεται σε φάση αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση ισχυρού σεισμού.

Είπε ότι η αντίστροφη μέτρηση σε αυτή την περιοχή – όπου πριν από 45 χρόνια έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα – έχει ξεκινήσει.

Όπως μάλιστα υπογράμμισε, ο σεισμός δεν αποκλείεται να συμβεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολύ καιρό, ο Κορινθιακός Κόλπος με την ιδιαίτερη γεωμορφολογία και το τεκτονικό του υπόβαθρο, ανησυχεί τους επιστήμονες.

Υποθαλάσσιο ρήγμα στον Κορινθιακό:

Είναι μία περιοχή πολύ επικίνδυνη, διαρκώς σε γεωφυσική εγρήγορση και πολύ κοντά στο πολυπληθές Λεκανοπέδιο.

Οι σεισμολόγοι γνωρίζουν ότι για περιοχές που είναι σεισμικά ήσυχες για μεγάλο διάστημα, προβλέπεται θεωρητικά η διέγερση περιφερειακών ζωνών αρκετά πριν από τους μεγάλους σεισμούς.

Αυτός είναι και ο λόγος που το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έχει εγκαταστήσει καιρό τώρα, ειδικούς μετρητικούς σταθμούς και εκτελεί σειρά ερευνητικών προγραμμάτων στην περιοχή.

Σημεία αναφοράς σε όποιες μοντελοποιημένες θεωρίες, κατέχουν ο σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών που σημειώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2018 στο Γαλαξίδι, αυτός με μέγεθος 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στον Κορινθιακό Κόλπο τα ξημερώματα της τελευταίας ημέρας του 2017 και άλλα συμβάντα.

Για πολλούς επιστήμονες, ο ανατολικός Κορινθιακός Κόλπος προκαλεί μεγαλύτερο πονοκέφαλο επειδή έχει μεγάλα ρήγματα.

Και εκεί είναι που βρίσκονται οι Αλκυονίδες που έδωσαν τους τρεις καταστροφικούς σεισμούς του 1981.

Πρόκειται για τη λεγόμενη ζώνη των Αλκυονίδων που πριν 45 χρόνια τράνταξε την Αθήνα. Έκτοτε και αυτό ανησυχεί, τίποτα σοβαρό.

Οι Αλκυονίδες αποτελούν ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στο ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού Κόλπου, του λεγόμενου κόλπου του Λειβαδάστρου, απέναντι από το ακρωτήριο Ολμιών στον Νομό Κορινθίας.

Το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα αποτελούν τέσσερα νησιά: η Ζωοδόχος Πηγή (νησίδα), το Δασκαλειό, το Γλαρονήσι και το Πρασονήσι. Και είναι γνωστό πως ο Κορινθιακός είναι η περιοχή με την υψηλότερη παραμόρφωση του φλοιού της Γης σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης είναι γνωστό πως η βόρεια και η νότια ακτή του Κορινθιακού απομακρύνονται μεταξύ τους με ετήσιο ρυθμό έως 15 χιλιοστών.

Ο Άκης Τσελέντης έχει πει εδώ και χρόνια ότι «υπάρχει πιθανός κίνδυνος στις Αλκυονίδες» ενώ άλλοι σεισμολόγοι αναφέρουν πως αν γίνει ένας ανάλογος σεισμός με αυτούς του 1981, πολλά σπίτια δεν θα αντέξουν.

Το χτύπημα των Αλκυονίδων

Κατά τους ειδικούς, οι σεισμοί στις Αλκυονίδες το 1981 ήταν μια ακολουθία, αποτελούμενη από τρεις κύριους σεισμούς, οι όποιοι προκλήθηκαν το χρονικό διάστημα από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τις 4 Μαρτίου του προαναφερόμενου έτους.

Ενα λεπτό πριν από τις έντεκα το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου σημειώθηκε ο πρώτος σεισμός, ο οποίος είχε μέγεθος 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε Λουτράκι, Περαχώρα, Αγ. Θεοδώρους, Κινέτα, Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Ασπρόπυργο.

Στη συνέχεια, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τέταρτης 25/2 ακολούθησε δεύτερος σεισμός, ο οποίος είχε μέγεθος 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και προκάλεσε ζημιές σε κτίσματα που είχαν πληγεί από τον πρώτο σεισμό.

Το πρωί φάνηκαν οι τραγικές συνέπειες του σεισμού: το 10% των σπιτιών στα Μέγαρα δεν ήταν κατοικήσιμο, ενώ τεράστιες ήταν οι ζημιές σε Κόρινθο και Λουτράκι (όπου κατέρρευσαν δύο ξενοδοχεία που λόγω εποχής ήταν – ευτυχώς – άδεια από κόσμο).

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ένα λεπτό μετά τις τέσσερις το απόγευμα σημειώθηκε και τρίτος σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Από αυτόν τον σεισμό, οι μεγαλύτερες ζημιές προκλήθηκαν στην Ανθούπολη Περιστερίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν για πολύ μεγάλο διάστημα, έως και τα μέσα του Σεπτεμβρίου 1981.

Σίγουρο το τσουνάμι μετά από μεγάλο σεισμό

Παλιρροϊκά κύματα (τσουνάμι) με ύψος από τρία έως πέντε μέτρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκληθούν στον Κορινθιακό Κόλπο.

Σημειώνεται ότι δύο φορές τη δεκαετία του 1960, δηλαδή το 1963 και το 1965, δημιουργήθηκαν κύματα τσουνάμι τα οποία είχαν ύψος πέντε και τρία μέτρα αντίστοιχα.

Υποθαλάσσιες κατολισθήσεις στον Κορινθιακό:

Στην πρώτη περίπτωση τα κύματα έπληξαν την περιοχή του Αιγίου, ενώ στη δεύτερη το δυνατό κύμα προκάλεσε ζημιές στην Ερατεινή.

Πάντως η περιοχή του Αιγίου έχει και στο απώτερο παρελθόν πληγεί από παλιρροϊκά κύματα, όπως για παράδειγμα εκείνο που προκλήθηκε τον Μάιο του 1748 με ύψος περί τα 10 μέτρα.

«Ο Κορινθιακός είναι μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδας. Η σεισμογόνος ζώνη του έχει μήκος 130 χλμ., πλάτος 30 χλμ. και βάθος 850 μέτρα. Τα γεγονότα τσουνάμι που έχουν σημειωθεί στην περιοχή έχουν σχέση κατά κύριο λόγο με τις υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, οι οποίες συμβαίνουν κυρίως λόγω σεισμών», σύμφωνα με επιστήμονες.

Στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, υποδεικνύουν ότι στη διάρκεια του περασμένου αιώνα επτά τσουνάμι έπληξαν παράκτιες περιοχές του Κορινθιακού και το ύψος των κυμάτων έφθασε τα 5 μέτρα.

Χαρακτηριστικό δε είναι το ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία, από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες 160 και πλέον τσουνάμι τα τελευταία 3.500 χρόνια.