Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν «κάποιον τρόπο για να βγουν από τον πόλεμο σώζοντας τα προσχήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, την ώρα που εξετάζεται το ενδεχόμενο επανάληψης των ιρανοαμερικανικών διαβουλεύσεων με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

«Η στρατιωτική ισχύς μας είναι σήμερα μια κυρίαρχη δύναμη και ο εχθρός ψάχνει κάποιον τρόπο για να βγει από το τέλμα του πολέμου, στο οποίο έχει βουλιάξει, σώζοντας τα προσχήματα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με το πρακτορείο INSA.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι αναμένονται σήμερα στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία έφθασε χθες, Παρασκευή, στην πακιστανική πρωτεύουσα. Η άφιξη αυτή σημειώνεται δύο εβδομάδες μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο εμπολέμων πλευρών.