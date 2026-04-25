Ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Αλτμαν ζήτησε συγγνώμη από την κοινότητα του Τάμπλερ Ριτζ στον Καναδά, καθώς η εταιρεία δεν ειδοποίησε την αστυνομία για την απαγόρευση του λογαριασμού της Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ, η οποία σκότωσε οκτώ ανθρώπους σε σχολείο της κωμόπολης τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σε επιστολή με ημερομηνία 23 Απριλίου, ο Αλτμαν εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι αστυνομικές αρχές δεν ενημερώθηκαν σχετικά με τον λογαριασμό της Βαν Ρούτσελααρ στο ChatGPT, ο οποίος είχε απαγορευθεί ήδη από τον Ιούνιο.

Η OpenAI είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο λογαριασμός της είχε απενεργοποιηθεί το προηγούμενο έτος λόγω παραβίασης των κανόνων χρήσης. Ωστόσο, τα εσωτερικά κριτήρια της εταιρείας δεν προέβλεπαν ειδοποίηση των αρχών για τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Αλτμαν ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον δήμαρχο του Τάμπλερ Ριτζ, Ντάριλ Κρακόβκα, και τον πρωθυπουργό της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Εμπι, για να εκφράσει τη συμπαράστασή του, χαρακτηρίζοντας την οδύνη της καναδικής κωμόπολης ως «απίστευτη».

Τόνισε ακόμη ότι η OpenAI είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους και αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην αποτροπή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.