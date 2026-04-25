Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν αναμένεται να υπάρξουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών τουλάχιστον για σήμερα, 25 Απριλίου 2026.

Την ώρα που η αμερικανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται προς το Πακιστάν, εκπρόσωπος του υπουργείου του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «βυθιστεί» στον πόλεμο και προσπαθούν να απεμπλακούν, επιδιώκοντας ωστόσο να διατηρήσουν τα προσχήματα.

«Η στρατιωτική ισχύς μας είναι σήμερα μια κυρίαρχη δύναμη και ο εχθρός ψάχνει κάποιον τρόπο για να βγει από το τέλμα του πολέμου, στο οποίο έχει βουλιάξει, σώζοντας τα προσχήματα», υποστήριξε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, σύμφωνα με το πρακτορείο INSA.

Η ιρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν, έχοντας ενημερώσει τους Πακιστανούς αξιωματούχους για τις «κόκκινες γραμμές» και τις απαιτήσεις της που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αφιχθεί στο Ισλαμαμπάντ και η αμερικανική αποστολή, στην οποία συμμετέχουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο αξιωματούχοι θα συζητήσουν με την πακιστανική πλευρά ένα ενδεχόμενο σχέδιο ειρήνευσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκλιμάκωσης της έντασης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, στον οποίο συμμετείχε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δεν απέφερε αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν.

Αν και έχει συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός και στον Λίβανο, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να είναι τεταμένη, καθώς έχουν σημειωθεί δεκάδες επιθέσεις με πολλούς τραυματίες, νεκρούς και σοβαρές υλικές ζημιές.