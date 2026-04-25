Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί απέναντι στη Μύκονο με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός πλάνων για το παιχνίδι βρίσκονται οι Σλούκας, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ. Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να τους αφήσει εκτός εξάδας ξένων, ενώ ο αρχηγός της ομάδας θα προφυλαχθεί ενόψει της συνέχειας.

Την ίδια στιγμή, θετικά είναι τα νέα για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει κανονικά στη διάθεση της ομάδας.

Οι «πράσινοι», μετά την επιβλητική τους εμφάνιση απέναντι στη Μονακό και την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague, στρέφουν προσωρινά την προσοχή τους στις εγχώριες υποχρεώσεις τους, πριν τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τη Βαλένθια.