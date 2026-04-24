Γνωστοποιήθηκαν όλα τα ζευγάρια των Play-Offs που θα κοντραριστούν για ένα εισιτήριο στο Final Four της Αθήνας. Η Μονακό θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού έπειτα από την επικράτησή της ενάντια στην Μπαρτσελόνα με 79-70.

Οι ερυθρόλευκοι θα έχουν πλεονέκτημα έδρας, ενώ η άλλη ελληνική ομάδα της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός, θα έχει μειονέκτημα έδρας ενάντια στην Βαλένθια.

Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων έχουν οριστεί μέχρι και τον τέταρτο αγώνα για όλες τις αναμετρήσεις.

EuroLeague Play-Offs: Αναλυτικά το πρόγραμμα

Game 1

(28/4, 21:00) Ολυμπιακός – Μονακό

(28/4, 20:45) Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

(28/4, 21:45) Βαλένθια – Παναθηναϊκός

(29/4, 21:45) Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ

Game 2

(30/4, 21:00) Ολυμπιακός – Μονακό

(30/4, 20:45) Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

(30/4, 21:45) Βαλένθια – Παναθηναϊκός

(1/5, 21:45) Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ

Game 3

(5/5, 20:45) Μονακό – Ολυμπιακός

(5/5, 19:00) Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης

(6/5, 20:00) Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

(6/5, 21:15) Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Game 4 (αν χρειαστεί)

(7/5, 20:30) Μονακό – Ολυμπιακός

(7/5, 21:00) Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης

(8/5, 20:00) Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

(8/5, 21:15) Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Σε περίπτωση που κάποια από τις αναμετρήσεις οδηγηθεί σε πέμπτο παιχνίδι, ο αγώνας θα διεξαχθεί είτε στις 12 ή 13 Μαΐου.