Η παρουσία του Νίκο Χάρισον στους Ντάλας Μάβερικς ολοκληρώθηκε με έντονες αντιδράσεις, καθώς η θητεία του στιγματίστηκε από αποφάσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις στο Τέξας. Η πιο χαρακτηριστική εξ αυτών ήταν η ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς, εξέλιξη που τον έφερε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση απέναντι στους φίλους της ομάδας.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι Μάβερικς αποφάσισαν να αλλάξουν κατεύθυνση στη διοικητική τους δομή, προχωρώντας σε αναδιοργάνωση του front office και αφήνοντας πίσω την εποχή Χάρισον.

Παρόλα αυτά, το όνομά του φαίνεται πως παραμένει ενεργό στην αγορά του NBA. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς εξετάζουν αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης, στο πλαίσιο μιας νέας οικονομικής στρατηγικής που εφαρμόζει ο οργανισμός.

Σε περίπτωση που υπάρξει αποχώρηση του τωρινού General Manager Τζο Κρόνιν, ο Νίκο Χάρισον εμφανίζεται ως μία από τις βασικές υποψηφιότητες για την επόμενη ημέρα στο Πόρτλαντ.