Τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο δωμάτιο 10 του καταλύματος στο Αργοστόλι, λίγο πριν βρεθεί νεκρή η 19χρονη Μυρτώ, παρουσίασε μέσα από τη φυλακή ο 23χρονος φίλος της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 23χρονος ανέφερε ότι γνώρισε τη Μυρτώ πριν από περίπου ενάμιση μήνα σε έναν γάμο στο Αργοστόλι και πως από τότε διατηρούσαν φιλική σχέση. Όπως είπε, ζούσε στην Αθήνα και επέστρεψε στην Κεφαλονιά για το Πάσχα, όπου συναντήθηκε δύο ή τρεις φορές με τη Μυρτώ για καφέ και ποτό. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά, ότι είναι μέλος κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών ή μαστροπείας, όπως υποστηρίζει ο πατέρας της 19χρονης, καθώς και ότι συμμετέχει σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση.

«Ο δικηγόρος μου έχει δώσει στην ανακρίτρια ένα στικάκι, μέσα στο οποίο φαίνεται ότι η Μυρτώ είχε προφίλ στη διαδικτυακή πλατφόρμα OnlyFans. Στοιχεία που μάζεψε η αδερφή μου και αποδεικνύεται τι έκανε η Μυρτώ σε αυτή την πλατφόρμα από 14 ετών», υποστήριξε ο 23χρονος. Πρόσθεσε επίσης, ότι η Μυρτώ γνώριζε τον 66χρονο, ο οποίος της είχε στείλει μέσω IRIS 220 ευρώ και συμμετείχε σε βιντεοκλήση μαζί τους το μοιραίο βράδυ.

«Τον 66χρονο τον γνώρισα από μια trans περίπου 40 ετών. Εγώ συνομιλούσα και έκανα βιντεοκλήσεις μαζί του. Η Μυρτώ τον είχε γνωρίσει και ξέρω, ότι είχαν συναντηθεί δύο φορές, μια στην Αθήνα και μία στην Κεφαλονιά. Κανόνιζαν μάλιστα να πάνε διακοπές μαζί το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αποκαλύψεις για τη μοιραία νύχτα

Ο 23χρονος περιέγραψε λεπτομερώς όσα συνέβησαν στο δωμάτιο του καταλύματος, λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της η 19χρονη. «Το βράδυ που βρεθήκαμε με τη Μυρτώ και μας έστειλε ο 66χρονος τα λεφτά, πήγαμε στο δωμάτιο. Μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα, γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση μαζί του. Πριν πάμε στο δωμάτιο πήγαμε σε μια καφετέρια και πήραμε βότκα και χυμούς», δήλωσε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στο δωμάτιο άλλαξε ρούχα, χρησιμοποίησε ερωτικά βοηθήματα και μακιγιάστηκε. «Κάλεσα τον πρώην αρσιβαρίστα γιατί κάνω χρήση ουσιών και του είπα να φέρει κοκαΐνη. Έχω ζητήσει στην ανακρίτρια μέσω του δικηγόρου μου να γίνει τοξικολογική εξέταση για να δουν ότι είμαι χρήστης ουσιών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Αλβανός που βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο συμμετείχε επίσης στη συνεύρεση. Όπως είπε, «όταν έπαθε η Μυρτώ τους σπασμούς, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό μου, αλλά επειδή δεν ήξερα τη διεύθυνση που είμαστε για να έρθει το ασθενοφόρο, μίλησε στο τηλέφωνο ο αρσιβαρίστας».

Οι κινήσεις του μετά το περιστατικό

Ο 23χρονος υποστήριξε, ότι δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους, όταν έφυγαν από το δωμάτιο, καθώς έπρεπε να αλλάξει. «Έμεινα στο δωμάτιο για να ξεβαφτώ, να βγάλω την περούκα, τα ρούχα και τα γυναικεία εσώρουχα που φορούσα», είπε.

Αναφερόμενος στη μαύρη σακούλα που κρατούσε, όταν καταγράφηκε από κάμερα, εξήγησε: «Η ανακρίτρια με ρώτησε τι είχε μέσα η μαύρη σακούλα που κράταγα στο χέρι μου, όταν κατέβηκα κάτω. Της είπα, ότι μέσα στη σακούλα ήταν η περούκα μου, τα γυναικεία ρούχα και εσώρουχα, το μπουκάλι της βότκας και οι χυμοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρέδωσε στην ανακρίτρια δύο τεχνητές βλεφαρίδες που είχε στην τσέπη του και κατέληξε λέγοντας, ότι πέταξε τη σακούλα σε έναν κάδο σκουπιδιών, χωρίς να θυμάται σε ποιον ακριβώς.

Τι υποστήριξε ο 66χρονος μιλώντας στο Mega

Ο 66χρονος από την Πρέβεζα μιλώντας χθες (21/4) στο MEGA παραδέχθηκε ότι γνώριζε τον 23χρονο, στον οποίο είχε δώσει στο παρελθόν χρήματα, προκειμένου να τον βοηθήσει, αλλά είχε αποκρύψει ότι γνώριζε και την 19χρονη Μυρτώ, όπως αποκάλυψε σήμερα ο 23χρονος. Ο 66χρονος υποστήριξε, ότι έστειλε 220 ευρώ μέσω IRIS στην 19χρονη, επειδή πίστεψε ότι η κοπέλα βρισκόταν σε ανάγκη. Όπως είπε, στη συνέχεια κατάλαβε, ότι τον χρησιμοποίησαν για οικονομικό όφελος. «Μετά το κατάλαβα. Πρέπει να είχαν ξεμείνει από λεφτά στην Κεφαλονιά, είχε περάσει και το Πάσχα. Και από κει και πέρα σκέφτηκαν εμένα. Ήξερε (ο 23χρονος) ότι για 100 ευρώ και για 200 ευρώ δεν θα αρνιόμουν. Καταλάβατε; Και έπαιξαν το “θέατρο” αυτό της δήθεν κοπέλας που έχει πρόβλημα».

Για τον 23χρονο ο ηλικιωμένος άνδρας είπε: «Μου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους δικούς της στην Κεφαλονιά, ότι δεν τον αποδέχονται και τα υπόλοιπα. Μιλάγαμε καμιά φορά, όταν ερχόταν στην Αθήνα. Μου ζήτησε μία φορά λεφτά. Πριν καιρό. Πρέπει να του έστειλα δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα. Κάτι τέτοιο. Γιατί είχε κάτι προβλήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Δεν ξέρω αν ήταν το ενοίκιο, δεν με αφορούσε. Δεν ρωτάω εγώ».

«Είμαι και εγώ θύμα»

«Δεν έχω χρήματα. Συγγνώμη, δεν είμαι πλούσιος. Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. Όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη, βοηθάς. Δεν είναι θέμα αν έχω πολλά χρήματα ή όχι. Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ “της πιάτσας” και με είχε “κόψει” ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Απλά πράγματα. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε “χορηγό”. Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή. Έφτασα σε σημείο να με κυνηγάνε όλοι και να με λένε “εγκέφαλο”, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Έτυχε να είμαι σε λάθος μέρος τη λάθος ώρα. Και κάποιος με χρησιμοποίησε. Τώρα, εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά», ανέφερε ο 66χρονος στο Live News.