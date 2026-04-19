Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις τελικές ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων Μαΐου 2026, οι οποίες θα γίνουν με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, πρώτοι θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι των Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και όσοι λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου και τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόταση του ΕΦΚΑ προέβλεπε καταβολές στις 27 και 29 Απριλίου. Ωστόσο, με τη νέα απόφαση, οι ημερομηνίες μεταφέρονται νωρίτερα, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματά τους πιο άμεσα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές που είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή 24 Απριλίου θα έχουν πιστωθεί από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ εκείνες της Δευτέρας 27 Απριλίου θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την Παρασκευή 26 Απριλίου.