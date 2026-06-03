Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς, τόνισε ότι το κόμμα του επιδιώκει να αποτελέσει μια σταθερή πολιτική δύναμη με ουσιαστική παρουσία στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ υπογράμμισε, πως στόχος είναι ένα πρόγραμμα που θα αντιμετωπίζει τόσο τα άμεσα προβλήματα των πολιτών, όσο και τα βαθύτερα δομικά ζητήματα της χώρας. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσακαλώτος ξεκαθάρισε: «Κατ’ αρχάς δεν είναι συμπαράταξη. Δεν κάνεις συμπαράταξη με τον εαυτό σου. Αν θέλεις να ενώσεις τους τρεις χώρους, την οικολογία, τη σοσιαλδημοκρατία και τη ριζοσπαστική αριστερά, κάθεσαι με τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, τις συλλογικότητες και συζητάς. Αυτό δεν το κάνει.»

Συμπλήρωσε ότι θα ήταν θετικός σε μια πρωτοβουλία διαλόγου, εφόσον υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση: «Αν ο κύριος Τσίπρας πει, ότι “εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτές τις προτάσεις στο τραπέζι, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς ως ΜέΡΑ25 και να καθίσουμε στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνουν για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάξουμε σιγά σιγά τα πράγματα”. Αυτό δεν θα το απέρριπτα εγώ, αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι».

Η εσωτερική κατάσταση στη Νέα Αριστερά

Για τις εσωτερικές εξελίξεις στο κόμμα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επισήμανε πως όσοι αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά πρέπει να απαντήσουν σε μια αντίφαση: «Φεύγουν από ένα κόμμα επειδή, όπως λένε, υποστηρίζουν το λαϊκό μέτωπο και τις συμμαχίες και πάνε σε ένα κόμμα που λέει, ότι “εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε το λαϊκό μέτωπο, ούτε οι συμμαχίες”».

Ο ίδιος τόνισε, ότι επιθυμεί συνεργασίες με κόμματα του αριστερού πολιτικού φάσματος που ενδιαφέρονται για μια διαφορετική, προοδευτική φωνή. Όπως είπε, «με 3-5% δαπάνες του ΑΕΠ στα εξοπλιστικά, δεν θα έχουμε κοινωνικό κράτος», επισημαίνοντας την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ άμυνας και κοινωνικής πολιτικής.

Αναφορά στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική στρατηγική

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς εξέφρασε απορία για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απλώς δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή καταλαβαίνω τον κύριο Τσίπρα, καταλαβαίνω το ΚΚΕ, καταλαβαίνω το ΜέΡΑ25, με όλες τις διαφωνίες μου, αλλά δεν καταλαβαίνω πως ο κύριος Ανδρουλάκης θεώρησε, ότι θα μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά. Και αντί τότε που ήταν πάνω από τα άλλα κόμματα, να κάνει συμμαχίες, αποφάσισε να έχει αυτή την καταστροφική γραμμή».

Κλείνοντας, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρθηκε στην ανάγκη για πολιτικούς με ουσία και ειλικρίνεια: «Το θέμα είναι αν ο κόσμος θέλει πολιτικούς που λένε πράγματα για να μπουν στη Βουλή και να γίνουν πρωθυπουργοί ή αν θέλει να έχει πολιτικούς που λένε τα πράγματα που θεωρούν ότι πρέπει να ειπωθούν για να πάει μπροστά η χώρα.»