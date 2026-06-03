Τρεις μήνες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε με επιλογή του τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αυξάνονται οι ελπίδες ότι τα χειρότερα μπορεί σύντομα να έχουν τελειώσει. Και για τις δύο πλευρές το εγχώριο κόστος της συνεχιζόμενης σύγκρουσης είναι υψηλό εν μέσω πτώσης της δημοτικότητας για τον Τραμπ σε ιστορικό χαμηλό και καθοδικής πορείας στην ιρανική οικονομία: αλλά το αν οι δύο πλευρές καταφέρουν να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία και να την τηρήσουν στη συνέχεια παραμένει πολύ ανοιχτό ερώτημα.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει βαρύ αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Προβλέπαμε ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα επέστρεφε σε ανάπτυξη περίπου τρεις μήνες μετά το τέλος του πολέμου στο Ιράν, μετά την τρέχουσα περίοδο στασιμοπληθωρισμού. Με τη βοήθεια των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου και της σταδιακά αναπτυσσόμενης γερμανικής τόνωσης, η ευρωζώνη θα μπορούσε στη συνέχεια να έχει ανάπτυξη 1,3% το 2027 και μίνι άνθηση το 2028 με αύξηση 1,6% του πραγματικού ΑΕΠ.

Για δύο λόγους οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις μας είναι αυξημένοι. Πρώτον και κύριον, τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται κάλλιστα να είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστά μετά τα μέσα Ιουνίου. Κατά τους επόμενους τρεις μήνες θα πρέπει να μειώσουμε τις προβλέψεις μας για ανάπτυξη στην ευρωζώνη κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 για κάθε μήνα κατά τον οποίο οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα 100 ευρώ ανά βαρέλι ή ελαφρώς πάνω από αυτά.

Εν μέσω της συρρίκνωσης των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, η πιθανή ζημιά που θα γίνει όλο και πιο ορατή στις προβλέψεις του 2027 πιθανότατα θα αυξηθεί με μη γραμμικό τρόπο από τα μέσα του καλοκαιριού και μετά. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κινδυνεύει να κάνει ένα σοβαρό πολιτικό λάθος αυξάνοντας τα επιτόκια ως απάντηση στο τρέχον στασιμοπληθωριστικό σοκ προσφοράς.

Η νομισματική πολιτική λειτουργεί περιορίζοντας τη συνολική ζήτηση. Ωστόσο, η ζήτηση έχει ήδη μειωθεί ούτως ή άλλως. Ακόμα χειρότερα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει. Οι δείκτες απασχόλησης επίσης παρουσίασαν αρνητική μεταβολή στην έρευνα. Οι εργαζόμενοι θα δυσκολευτούν να πιέσουν για υψηλότερους μισθούς, ενώ η ασθενής ζήτηση θα εμποδίσει τις εταιρείες να μετακυλήσουν όλες τις αυξήσεις κόστους. Εν μέσω της συνεχιζόμενης καταστροφής της ζήτησης, η αναπόφευκτη προσωρινή αύξηση των τιμών φαίνεται απίθανο να μετατραπεί σε ένα παρατεταμένο πρόβλημα πληθωρισμού που θα αντιμετωπιστεί με αυξήσεις επιτοκίων. Η οικονομία πιθανότατα θα μπορούσε να αντέξει την αύξηση των 25 μονάδων που σχεδιάζει η ΕΚΤ για τις 11 Ιουνίου με μέτρια ζημιά – αλλά περαιτέρω αυξήσεις θα μπορούσαν να αναβάλουν οποιαδήποτε ανάκαμψη μετά το Ιράν ή ακόμη και να ωθήσουν την ευρωζώνη σε μια περιττή μίνι ύφεση.

Ο Holger Schmieding είναι επικεφαλής οικονομολόγος της γερμανικής τράπεζας Berenberg. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της γερμανικής τράπεζας για τους πελάτες της, την οποία συνυπογράφουν οι οικονομολόγοι της Berenberg, Felix Schmidt και Andrew Wishart