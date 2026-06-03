Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους ενοικιαστές, «δώρο» δυο ενοίκια τον χρόνο σε δημόσιους λειτουργούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, φορο-κίνητρα για νέες κατοικίες προς μακροχρόνια μίσθωση, μπλόκο σε νέα Airbnb, αναδρομικές αυξήσεις σε ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων, μισθολογικές ρυθμίσεις για δικαστικούς και δημοσίους υπαλλήλους, νέα ευκαιρία ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις, βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας, «ξεπάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, νέες διευκολύνσεις για τους αγρότες, έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά αλλά και αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών αυτοκινήτων φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ και ενσωματώνονται νέα μέτρα για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου με ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, βαριές καμπάνες και ποινές φυλάκισης για τους παραβάτες.

Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν:

1. Νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος:

Επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο σε περισσότερους ενοικιαστές με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο για τους άγαμους αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ, για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 4.000 σε 5.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Επιστροφή δυο ενοικίων τον χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Μπλόκο σε νέα Airbnb: Η απαγόρευση νέων εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, που ήδη ισχύει στο 1ο, το 2ο και το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, παραμένει σε ισχύ και μπορεί να παραταθεί με υπουργική απόφαση. Παράλληλα από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 επιβάλλεται αντίστοιχη απαγόρευση και στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές για όσους προχωρήσουν σε βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου. Προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος που αποκτάται από τη μίσθωση, με ελάχιστο ποσό τις 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος το πρόστιμο μπορεί να φτάσει το σύνολο των εισπραχθέντων μισθωμάτων και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 40.000 ευρώ.

Νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (Build to Rent). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων και προβλέπει κίνητρα για την ανέγερση νέων κατοικιών ή ακόμη και για τη μετατροπή ακινήτων που σήμερα έχουν μη οικιστική χρήση σε κατοικίες. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα ακίνητα αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και με μίσθωμα που θα καθορίζεται με ειδική υπουργική απόφαση. Τα εισοδήματα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα από την εκμίσθωση ακινήτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

2. Συντάξεις: Αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις ώστε να ανέρχονται στο 80% των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του νόμου «Κατρούγκαλου» και διατήρησαν το ίδιο καθεστώς για τον υπολογισμό των συντάξεών τους που ίσχυε στο Δημόσιο. Οι διατάξεις αυτές αφορούν ειδικές κατηγορίες προσώπων που καθίστανται πλήρως ανίκανα για εργασία εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, δολοφονικής επίθεσης ή κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

Σκοπός τους είναι η παροχή ευνοϊκότερων συνταξιοδοτικών όρων, ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας ή τον βαθμό που κατείχε το πρόσωπο κατά τον χρόνο του παθήματος. Τις ίδιες αυξήσεις σύμφωνα με το νομοσχέδιο δικαιούνται αναδρομικά και οι ήδη συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου που ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες, ανεξάρτητα από τον χρόνο συνταξιοδότησής τους και πάντως μετά την 1/1/2017 που προβλέφθηκαν οι εν λόγω εξαιρέσεις. Δικαιούχοι είναι όλοι οι έμμισθοι ή άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, οι οποίοι καθίστανται πλήρως ανίκανοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους λόγω τρομοκρατικής πράξης που στρέφεται εναντίον τους εξαιτίας της υπηρεσιακής τους ιδιότητας ή της άσκησης των καθηκόντων τους. Επίσης αυξάνεται στο 24ο έτος το όριο ηλικίας καταβολής σύνταξης σε άγαμα τέκνα.

3. Μισθολογικές παρεμβάσεις. Μισθολογική ωρίμαση όλων των δικαστικών οι οποίοι συμπληρώνουν μεν τον απαιτούμενο κατά νόμο χρόνο για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό του οικείου κλάδου, πλην όμως δεν προάγονται λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Επανακαθορίζεται το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Εργου και συγκεκριμένα ορίζεται το ΜΚ 8 της κατηγορίας τους ενώ ο χρόνος υπηρεσίας προσμετράται στο ακέραιο για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

Παράλληλα:

Επιλύεται το ζήτημα του προσδιορισμού του μισθολογικού κλιμακίου για μονιμοποιηθέντες, πρώην ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους είχαν διατηρήσει το ασφαλιστικό καθεστώς τού πρώην ΙΚΑ και έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Επιλύεται το ζήτημα της επέκτασης της προσωπικής διαφοράς για τους νέους υπαλλήλους σε φορείς που είχε επεκταθεί η προσωπική διαφορά έως τον Μάρτιο του 2023.

Επανακαθορίζεται, ύστερα από περίπου μία δεκαετία, το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την ενοποίηση των αμοιβών και την κατάργηση πρόσθετων παροχών.

Εισάγονται ρυθμίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορούν αποζημιώσεις των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε περιπτώσεις τοκετού ή λοχείας, του καθορισμού της ειδικής αποζημίωσης, της αποζημίωσης λόγω απώλειας ειδικότητας και λόγω θανάτου.

4. Ρύθμιση 72 δόσεων. Προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα έχουν οι οφειλέτες της Εφορίας και του ΕΦΚΑ για να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων η οποία αφορά βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση και τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και είναι αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026.

5. Εξωδικαστικός μηχανισμός. Εναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου θα μπορούν να ρυθμίζονται οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω μέσω εξωδικαστικού.

6. Κύρια κατοικία. Παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

7. Ξεπάγωμα λογαριασμών. Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

8. Αγρότες. Νέα διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο με απευθείας έκπτωση στην αντλία μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Επέκταση της εφαρμογής του ειδικού Τιμολογίου ΓΑΙΑ και σε νέους αγρότες, προκειμένου να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

9. Επιδόματα. Εκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε περίπου 1 εκατ. οικογένειες στα τέλη Ιουνίου. Αυξάνεται σε 300 ευρώ η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων. Την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λαμβάνουν από την ηλικία των 60 ετών, αντί των 65, όσοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

10. Αυτοκίνητα. Αλλάζει το καθεστώς απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα και ακριβαίνουν όσα είναι χαμηλών ρύπων καθώς χάνουν την ισχύουσα απαλλαγή 75%. Τα υβριδικά θα απαλλάσσονται πλέον από το 50% του τέλους ταξινόμησης, ανεξάρτητα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σήμερα προβλέπεται απαλλαγή 50% για υβριδικά με εκπομπές CO 2 από 51 γρ./χλμ. και πάνω, ενώ για υβριδικά με εκπομπές έως 50 γρ./χλμ. προβλέπεται απαλλαγή 75%.

Αμοιβές, επιδόματα

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και νέες ρυθμίσεις για τις πρόσθετες αμοιβές και τα επιδόματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η άδεια τοκετού και λοχείας θα λογίζεται πλέον ως χρόνος πραγματικής άσκησης ειδικότητας για τον υπολογισμό της ειδικής αποζημίωσης, ενώ αυξάνονται και οι συντελεστές υπολογισμού των πρόσθετων αποζημιώσεων. Παράλληλα, θεσπίζονται νέοι κανόνες για τη διαχείριση του αποθεματικού από τα τέλη αεροναυτιλίας (πρόκειται για τα τέλη υπέρπτησης ή Eurocontrol), ενώ εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο αποζημίωσης σε περιπτώσεις οριστικής απώλειας ειδικότητας ή θανάτου, με επέκταση της κάλυψης και στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).