Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσίασε το πλέγμα των νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη της οικογένειας, των νησιωτών και της στέγασης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το άνοιγμα της πλατφόρμας ntantades.gov.gr για τους γονείς, η αυτόματη καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης για τα παιδιά, καθώς και οι επιδοτήσεις του προγράμματος «Ανακαινίζω».

Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι από σήμερα ανοίγει για τους γονείς η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», δίνοντας τη δυνατότητα στις οικογένειες να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών.

Όπως ανέφερε, η πλατφόρμα για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες λειτουργεί ήδη εδώ και περίπου έναν μήνα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 81.000, οι οριστικές αιτήσεις ανέρχονται σε περίπου 1.500, ενώ 650 έχουν ήδη εγκριθεί μετά τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών.

Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς με πλήρη απασχόληση ή ελεύθερους επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για όσους εργάζονται μερικώς ή αναζητούν εργασία. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ, χωρίς απώλεια του επιδόματος ανεργίας.

Για να θεωρηθεί ένας γονέας δικαιούχος, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο. Για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Μετά την επιλογή επιμελητή ή επιμελήτριας και τη σύναψη συμφωνίας, το ποσό του voucher καταβάλλεται στον γονέα για τη φροντίδα του παιδιού. Επιμελητής μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και έχει ενταχθεί στο Μητρώο. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως τρία παιδιά ταυτόχρονα.

«Από σήμερα οι γονείς μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα των “Νταντάδων της Γειτονιάς” και να αναζητούν το πρόσωπο που θα φροντίσει το παιδί τους», δήλωσε η Υπουργός. «Είναι μια πολιτική που σχεδιάστηκε πάνω σε μια πραγματική ανάγκη: να μπορεί ένας γονιός να εργάζεται ή να αναζητά εργασία, γνωρίζοντας ότι το παιδί του έχει ασφαλή φροντίδα από πιστοποιημένο πρόσωπο, κοντά στο σπίτι και στις ανάγκες της οικογένειας». Σύμφωνα με την ίδια, το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει 4.500 έως 5.000 παιδιά ετησίως.

Παραμετροποίηση του Προσωπικού Βοηθού για τα μικρά νησιά

Η Υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού, επισημαίνοντας ότι για τα μικρά νησιά θα υπάρξει ειδική παραμετροποίηση. Όπως εξήγησε, σε πολλές νησιωτικές περιοχές δεν είναι εύκολο να βρεθεί διαθέσιμος βοηθός. Για αυτό, όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι, θα δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει συγγενικό πρόσωπο, με σαφές θεσμικό πλαίσιο και δικλίδες ελέγχου.

Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες κάθε τόπου, ώστε να φτάνει ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Όπως ανέφερε, η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού μπορεί να φτάσει έως και τις 2.000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τις ώρες και τις ανάγκες υποστήριξης.

Έκτακτο επίδομα παιδιού

Αναφερόμενη στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν το επίδομα. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η ενίσχυση αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες. Η Υπουργός τόνισε ότι η πραγματική στήριξη της οικογένειας αποτυπώνεται στην καθημερινότητα — στο σούπερ μάρκετ, στους παιδικούς σταθμούς, στο ενοίκιο και στους λογαριασμούς. Το έκτακτο επίδομα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για τη φροντίδα των παιδιών και την ασφάλεια των νοικοκυριών.

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Τέλος, η Υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο προβλέπει κάλυψη από 70% έως 95% του κόστους ανακαίνισης, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί στις οικογένειες η δυνατότητα να ανακαινίσουν το ακίνητό τους, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.