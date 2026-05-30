Άνοιξε η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο, όπως επισημαίνεται από τον ΟΠΕΚΑ.

Η διαδικασία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), ή μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται βάσει του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21, καθώς και του οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνεται η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – και η απαιτούμενη επάρκεια φοίτησης.

Απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, πρέπει να συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου κάθε παιδιού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν υποχρεωτικά:

Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας

Η τάξη και ο αριθμός μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Αν διασταυρωθούν επιτυχώς τα στοιχεία του μαθητή ή της μαθήτριας, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Έκτακτο επίδομα παιδιού

Περισσότερες από 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ, η καταβολή του οποίου προγραμματίζεται πριν από το τέλος Ιουνίου.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 80% με 85% των οικογενειών στη χώρα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Οι πολίτες θα πρέπει μόνο να ελέγξουν ότι έχει δηλωθεί σωστά ο αριθμός ΙΒΑΝ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς η πίστωση του ποσού θα γίνει μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που έχουν δηλωθεί, μετά από διασταύρωση των στοιχείων με τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας.